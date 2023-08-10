أعلنت جامعة طيبة في المدينة المنورة غرب المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن بدء القبول في ٢٧ برنامجاً للدراسات العليا في مختلف التخصصات لدرجتي الماجستير والدبلوم العالي وستقدم حضورياً ودون رسوم دراسية (مجاناً) من خلال كلية العلوم وكلية التربية وكلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي.

وقال وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حمدي بن حميد المرامحي، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إن التقديم على البرامج المعلن عنها للدارسات العليا سيبدأ من اليوم 23 محرم وحتى الأول من شهر صفر القادم عبر منصة التقديم على موقع الجامعة الإلكتروني ويتم من خلالها تقديم المستندات والوثائق المطلوبة، وتشمل صورة وثيقة التخرج من جامعة سعودية أو أي جامعة معترف بها، وصورة السجل الأكاديمي، وصورة من الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للسعوديين، ونتيجة اختبار القدرات العامة، واختبار كفايات اللغة الإنجليزية.

بدأ القبول اليوم في 27 برنامجاً للدراسات العليا في مختلف التخصصات لدرجتي الماجستير والدبلوم العالي في #جامعة_طيبة

ويستمر التسجيل حتى نهاية دوام الخميس 1 صفر 1445هـ



للمزيد الدخول عبر البوابة الإلكترونية للجامعة. pic.twitter.com/tcjLKTIcC4 — جامعة طيبة Taibah U (@taibahu) August 10, 2023

وأوضح المرامحي أن الترشيح للقبول متاحاً فقط للمتخرجين الذين حصلوا على وثيقة التخرج، ويجب أن يكون المرشح سعودي الجنسية أو من أم سعودية أو المرشحة أم لابن سعودي وبالنسبة لغير السعوديين يجب الالتزام بضوابط المنح الدراسية.

وأضاف أن قبول طلبات الترشيح يتم من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة للقبول خلال المدة الزمنية المحددة ويمكن الاطلاع من خلالها على التخصصات المتاحة وشروط القبول التفصيلية لكل تخصص عبر منصة التقديم على الرابط:

‏https://taibahu.edu.sa/Pages/AR/News/NewsDetails.aspx?ID=8111

جامعة طيبة

يبلغ عدد البرامج العلمية في جامعة طيبة الحكومية 89 برنامجاً منها 6 برامج درجة المشارك، و47 لدرجة البكالوريوس، و36 على مستوى الدراسات العليا، وعدد الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة سبع درجات هي المشارك، والبكالوريوس، والدبلوم العام، والدبلوم العالي، والماجستير، والدكتوراه. ​