مجد البهو by مجد البهو

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جامعة سعودية في المرتبة الأولى عربياً

مجد البهو by مجد البهو

احتلّت جامعة الملك سعود المرتبة الأولى على مستوى جامعات المملكة، وعربيًا، وعالميًّا، ضمن فئة 101-150 وذلك ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة دولية مصنفة وفقًا لتصنيف شانغهاي العالمي لعام 2023، حيث تمت عمليات التصنيف لهذا العام لأكثر من 2500 جامعة دولية.

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واعتمد تصنيف شانغهاي على عدة معايير منها: جودة التعليم، وجودة أعضاء هيئة التدريس والمخرجات البحثية، بالإضافة إلى أداء الجامعات مقارنة بحجمها، وتفرع من هذه المعايير عدة مؤشرات تشمل قياس أعداد خريجي الجامعة الحاصلين على جائزة “نوبل” والجوائز والميداليات العالمية.

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مجد البهو

مجد البهو

مجد البهو، رئيس تحرير مجلة "أرابيان بزنس"، هو خريج في الصحافة مع تخصص فرعي في العلوم السياسية من جامعة بيرزيت في...