أعلنت جامعة نجران الحكومية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، عن توفر وظائف بنظام العقود رجال – نساء للفصل الدراسي الثالث من العام الجامعي 1444هـ لحملة البورد أو ما يعادله في تخصص الطب النفسي بكلية الطب.

واشترطت الجامعة؛ ومقرها مدينة نجران جنوب غرب السعودية، على المتقدم بأن يكون سعودي الجنسية وحاصلاً على البورد في الطب النفسي أو ما يعادله مع اشتراط معادلته في حال كان من جامعة خارجية، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة، بالإضافة إلى شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول مع الحصول على موافقة من جهة عمل الموظف في القطاعين الحكومي والخاص، بحيث ستكون الاستعانة بخدماتهم لفصل دراسي واحد فقط؛ وفق الأسابيع الفعلية للدراسة.

#إعلان |



تعلن #جامعة_نجران عن عدد من الوظائف الشاغرة بنظام العقود المؤقتة في تخصص " الطب النفسي "



? https://t.co/XImmr4SZx3 pic.twitter.com/15Vd39XLU2 — جامعة نجران (@Najran_Univers) March 21, 2023

وحددت الجامعة المستندات المطلوبة التي تتمثل في صورة مصدقة من شهادة “البكالوريوس، و البورد”، وصور معتمدة من المعادلات في حال كان المؤهل من خارج المملكة، وكذلك من الخبرات الأكاديمية إن وجدت، وصورة الهوية الوطنية سارية المفعول، على أن يتم رفعها عبر البريد الإلكتروني لكلية الطب (medicine@nu.edu.sa)،

وسيستمر استقبال الطلبات إلى يوم الجمعة القادم (24/3/2023)، وسيتم استبعاد الطلبات الناقصة وتعتبر لاغية، كما لا تقبل المستندات مناولة.