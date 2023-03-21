أعلنت جامعة نجران الحكومية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، عن توفر وظائف بنظام العقود رجال – نساء للفصل الدراسي الثالث من العام الجامعي 1444هـ لحملة البورد أو ما يعادله في تخصص الطب النفسي بكلية الطب.
واشترطت الجامعة؛ ومقرها مدينة نجران جنوب غرب السعودية، على المتقدم بأن يكون سعودي الجنسية وحاصلاً على البورد في الطب النفسي أو ما يعادله مع اشتراط معادلته في حال كان من جامعة خارجية، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة، بالإضافة إلى شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول مع الحصول على موافقة من جهة عمل الموظف في القطاعين الحكومي والخاص، بحيث ستكون الاستعانة بخدماتهم لفصل دراسي واحد فقط؛ وفق الأسابيع الفعلية للدراسة.
وحددت الجامعة المستندات المطلوبة التي تتمثل في صورة مصدقة من شهادة “البكالوريوس، و البورد”، وصور معتمدة من المعادلات في حال كان المؤهل من خارج المملكة، وكذلك من الخبرات الأكاديمية إن وجدت، وصورة الهوية الوطنية سارية المفعول، على أن يتم رفعها عبر البريد الإلكتروني لكلية الطب (medicine@nu.edu.sa)،
وسيستمر استقبال الطلبات إلى يوم الجمعة القادم (24/3/2023)، وسيتم استبعاد الطلبات الناقصة وتعتبر لاغية، كما لا تقبل المستندات مناولة.