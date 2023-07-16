جامعة جدة: 13 برنامجاً للدبلوم المتوسط ومكافآت شهرية

أعلنت جامعة جدة السعودية الحكومية، مساء أمس السبت، عن إتاحتها 13 برنامجاً للدبلوم المتوسط ضمن القبول الجامعي للعام 1445هـ -2024 م مقدمة من الكلية التطبيقية إذ تتميز بتخصصات نوعية تواكب مستجدات العصر وتلبي احتياجات سوق العمل من الوظائف وترتبط بشهادات مهنية معتمدة.

وقالت الجامعة التي تتخذ من مدينة جدة بمنطقة مكة المكرمة غرب المملكة مقراً لها عبر تغريدة في موقع تويتر “13 برنامجاً للدبلوم المتوسط ضمن برامج القبول الجامعي للعام ١٤٤٥هـ – ٢٠٢٤م تقدم مجاناً من الكلية التطبيقية بـ #جامعة_جدة تتميز بتخصصات نوعية تواكب مستجدات العصر وتلبي احتياجات سوق العمل من الوظائف، وترتبط بشهادات مهنية معتمدة، وتحقق أهداف التنمية”.

13 برنامجاً للدبلوم المتوسط ضمن برامج القبول الجامعي للعام ١٤٤٥هـ – ٢٠٢٤م تقدم مجاناً من الكلية التطبيقية @cas_uj بـ #جامعة_جدة تتميز بتخصصات نوعية تواكب مستجدات العصر وتلبي احتياجات سوق العمل من الوظائف، وترتبط بشهادات مهنية معتمدة، وتحقق أهداف التنمية. pic.twitter.com/Dz8vAvw71I — جامعة جدة (@UOfjeddah) July 15, 2023

وتشمل البرامج إدارة الفندقة والضيافة، وتكنولوجيا حماية البيئة، والأحياء الجزئية والخلوية، وتقنية المعلومات، وإدارة المستودعات، والموارد البشرية، والإدارة الرياضية والترويجية، والصحة والسلامة المهنية، وعلوم البيانات، وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، والإرشاد السياحي، والمحاسبة.

وبرامج الدبلوم بجامعة جدة مجانية دون رسوم دراسية، ويحصل الطالب على مكافأة شهرية وشهادة مهنية تساعده في الحصول على وظيفة مناسبة له بعد إنهاء متطلبات البرنامج الأكاديمي.