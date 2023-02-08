جامعة جازان تزرع ١٨٠٠ شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء

زرعت جامعة جازان الحكومية ممثلة في إدارة التشجير والري خلال الفترة الماضية أكثر من ١٨٠٠ شجرة بهدف تطور في زيادة المسطحات الخضراء بجامعة جازان ضمن “مبادرة السعودية الخضراء”.

وقال مدير إدارة التشجير والري بجامعة جازان حسن بن حاوي ضمد إن زراعة الأشجار وزيادة المسطحات الخضراء بالجامعة تأتي بتوجيهات معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وذلك امتدادًا لمبادرة السعودية الخضراء 2030 الهادفة إلى المحافظة على البيئة.

وأوضح “ضمد” أن الجامعة ممثلة بإدارة التشجير والري عمله خلال الفترة الماضية على زيادة الرقعة الخضراء بالمدينة الجامعية والكليات التابعة لها حيث تمت زراعة أكثر من ١٨٠٠ شجرة في عدد من المواقع بالجامعة، كما تم زراعة 27 نخلة في المدينة الجامعية وزراعة إنجيلة بدوار كلية إدارة الأعمال في المدينة الجامعية بمساحة 1200 متر وزراعة إنجيلة بدوار كلية الصيدلة وطب المناطق الحارة بمساحة 1200 متر، وزراعة إنجيلة بدوار كلية العلوم الطبية التطبيقية في بمساحة 1200 متر وزراعة جزء من دوار بوابة 4 بمساحة 150 متر وزراعة إنجيلة في المسرح الروماني بمساحة ألف متر، وتم تأهيل دوار مدخل الكليات بالإنجيل في بمساحة 150 متر وزراعة أشجار في مدخل بوابة 2 بعدد 40 شجره وزراعة ورود في مراكن البرج الإداري بعدد 35، وزراعة أشجار ورود بمجمع كلية أبوعريش، وزراعة أشجار وشتلات في كلية الطب الجنوبي بعدد 45 شتلة، وتم إعادة تأهيل الإنجيلة بمجمع كلية أبوعريش، وتأهيل الإنجيلة في كلية طب الأسنان.

وأضاف أن الجامعة ستشهد في الأيام المقبلة زراعة 800 شجرة في المدينة الجامعية، وذلك بالتعاون مع أمانة منطقة جازان ووزارة البيئة والمياه بمنطقة جازان لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة والحد من ظاهرة التصحر، بالإضافة لزيادة المسطحات الخضراء الذي يأتي امتداداً لمبادرة السعودية الخضراء الهادفة إلى المحافظة على البيئة وتحسين جودة الحياة ومكافحة التلوث، والتوازن البيئي، وتحقيق التنمية المستدامة والتغلب على الظروف البيئية.

ومبادرة السعودية الخضراء هي مبادرة حكومية أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في 27 مارس/آذار 2021، وتهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول العام 2030، وتشجير المملكة من خلال زراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء السعودية، وحماية 30 بالمئة من المناطق البرية والبحرية في المملكة.