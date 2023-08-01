جامعة سعودية تطلق “نظام التسريع الأكاديمي” للطالبات

أطلقت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، نظام “التسريع الأكاديمي” الذي صمم لطالبات المرحلة الثانوية العامة المقبولات في الجامعة لعام 1445 هـ.



يأتي ذلك بهدف تسريع المسار التعليمي للطالبات، على نحو يتناسب مع القدرات الذهنية والتحصيل والتفوق العلمي لهن، والتمكين من إتمام الدراسة الجامعية في مدة أقصر.

ويشتمل النظام على مسارين، الأول:

التسريع الأكاديمي لاجتياز السنة التأسيسية، الذي صُمِّم لطالبات المرحلة الثانوية العامة المقبولات في جامعة الأميرة نورة، من خلال التسكين المباشر في التخصصات التي يرغبن بها دون الالتحاق بالسنة التأسيسية، والمفاضلة وفق الضوابط المعتمدة لذلك، بعد اجتياز جميع اختبارات التحصيل العلمي المتخصصة، وتستكمل الطالبة بعد التسكين المباشر ما تبقى لها من مقررات لا تخضع للتسريع الأكاديمي.

شرط التقديم بنظام التسريع

ويشترط على الطالبات اللاتي يرغبن بالتقديم في نظام التسريع الأكاديمي لاجتياز السنة التأسيسية، أن تكون الطالبة المقبولة حاصلة على نسبة مركبة لا تقل عن 89%، في مساري السنة التأسيسية للكليات الصحية والهندسة، ونظام التسريع الجزئي، لكلية التمريض، وكلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية العلوم.

ويأتي ذلك في إطار المساهمة في تحقيق خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاستراتيجية 2025م، من خلال دفع جهات الجامعة لتقديم تعليم نوعي، وتطوير التعليم الجامعي عبر تبنِّي أفضل الممارسات العالمية في التعليم والتعلُّم، والطرق التعليمية، والتعليم الإلكتروني المدمج.

? عميدة القبول والتسجيل في #جامعة_الأميرة_نورة الدكتورة، فرح العسكر، في برنامج "اليوم" على قناة الإخبارية للحديث عن نظام التسريع الأكاديمي.#PNU pic.twitter.com/PkVqiQQl1E — جامعة الأميرة نورة (@_PNU_KSA) August 1, 2023