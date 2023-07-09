جامعة الملك فيصل تفتح بوابة القبول الإلكتروني للبكالوريوس والدبلوم

أعلنت جامعة الملك فيصل الحكومية شرق المملكة العربية السعودية عن فتح بوابة القبول الإلكتروني لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم (الانتظام)، مساء اليوم الأحد ويستمر التسجيل حتى الثانية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء 24/ 12 / 1444هـ الموافق 12 /7 /2023.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد بن خالد العبد العالي، بحسب الموقع الإلكتروني للجامعة، أن على المتقدمين من الطلاب والطالبات إكمال اختيار الرغبات حسب ما يتاح لهم وفقًا لنسبهم الموزونة وشروط القبول بالكليات.

وأوضح أنه في حال عدم اختيار كامل الرغبات يعد طلب القبول غير مكتمل، ويتم استبعاده من المفاضلة.

وأكد حرص إدارة الجامعة على سير عملية القبول وفق شفافية عالية بما يحقق العدالة بين المتقدمين، موضحاً أن تحقيق جميع الرغبات يتم من خلال مفاضلة تنافسية إلكترونية بناء على الشروط المعلن عنها، وبما يتوافق مع القرارات الصادرة عن مجلس شؤون الجامعات، ويلبي احتياجات سوق العمل.

#أخبار_كفو#جامعة_الملك_فيصل تعلن عن فتح بوابة القبول الإلكتروني لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم (الانتظام) وذلك مساء اليوم الأحد 21-12-1444هـ https://t.co/KD0xsfgm7t



للدخول على بوابة القبول:https://t.co/PuTEX6Ac9k pic.twitter.com/5WK2wM4qQv — جامعة الملك فيصل (@KFUniversity) July 9, 2023

وتتوافر في بوابة القبول الأدلة التعريفية إلى جانب الخدمات التي تمكن المتقدمين من الحصول على الدعم الفني، والإجابة عن استفسارات القبول، ورفع الملفات الخاصة بغير السعوديين من أم سعودية وطلبة البرامج الدولية.

ودعا “العبد العالي” جميع المتقدمين إلى أهمية متابعة مواعيد وإجراءات وتعليمات القبول للعام الجامعي 1445هـ، والاطلاع بشكل مستمر على كل ما يصدر عن الجامعة من إعلانات وأخبار بهذا الشأن في حساباتها الرسمية، داعين الله للجميع بالتوفيق والنجاح.