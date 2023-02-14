جامعة الملك فيصل تتأهل للمرحلة الثانية في مشروع “سيارة كفو”

تأهلت جامعة الملك فيصل بمدينة الأحساء شرق السعودية ممثلة بكلية الهندسة للمرحلة الثانية في مسابقة “مارثون شل البيئي” لمنطقة آسيا والشرق الأوسط الذي سوف يقام في جمهورية إندونيسيا في شهر يوليو/تموز المقبل وذلك عبر مشروع “سيارة كفو” الكهربائية التي انتجتها الجامعة الحكومية.

وذكرت جامعة الملك فيصل، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إن المشروع الذي يمثل سيارة حضرية صديقة للبيئة وتتسع لراكب واحد، موضحة أنه تم إعداد الهيكل الداخلي للسيارة مع تركيب الأجزاء المساعدة والدوائر الكهربائية الخاصة بها ضمن مشروع الجامعة.

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وقال رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، خلال استقباله أعضاء فريق المشروع، إن هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية تهدف إلى تحقيق تطلعات ومستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في تنمية القدرات البشرية وتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وتجسيداً لتحقيق هوية الجامعة المؤسسية المتعلق بمحوري الطاقة والبيئة بشكل خاص.

و”ماراثون شل البيئي” مسابقة عالمية وإقليمية تهتم بكفاءة استهلاك الطاقة، ويتضمن ثلاث مراحل، حيث تتمثل المرحلة الأولى في إعداد التصميم والرسومات الهندسية، والمرحلة الثانية في إعداد الهيكل الداخلي، بالإضافة إلى المرحلة الثالثة المتمثلة في تجريب السيارة الفعلي في حلبة السباق.