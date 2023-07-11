استحدثت جامعة الملك فيصل، بمحافظة الأحساء شرق السعودية، مجموعة من البرامج والتخصصات الجديدة، على أن تكون متاحة للقبول للعام الجامعي المقبل 1445هـ، وتأتي مواكبةً لتطلعات هوية الجامعة المؤسسية، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

واشتملت البرامج على 12 برنامج دبلوم أكاديمي «انتظام» في الكلية التطبيقية في تخصصات متنوعة هي، المحاسبة، والإعلان والاتصال التسويقي، والإدارة المالية، وهندسة الري، وإدارة الموارد البشرية، وبرمجة تطبيقات الويب، وإدارة سلاسل الإمداد، وعلوم البيانات، والسكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب، ونظم المعلومات والإنتاج الرقمي والمرئي، وشبكات الحاسب وإدارة الأنظمة.

وقال رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي، إن الجامعة تسعى إلى تحقيق أهدافها من خلال التمحور حول المتعلم، والتركيز على ربط برامجها بمستهدفات التنمية ومتطلبات سوق العمل، وتوسيع الفئات المستهدفة، من خريجي الثانوية، والباحثين عن عمل، ومن هم على رأس العمل، مع تبني مفهوم التحول من التعليم النظري إلى التعليم التطبيقي، والحرص على الشراكة مع القطاعات ذات العلاقة في بناء وتطوير برامجها الأكاديمية، والتعاون في التدريب التطبيقي، والتأهيل ثم التوظيف.