جامعة الملك عبدالعزيز: وثيقة اعتماد نهائية من “النقل” لكلية الدراسات البحرية

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز السعودية، مساء اليوم الأربعاء، عن حصول كلية الدراسات البحرية بالجامعة على وثيقة الاعتماد النهائي من الهيئة العامة للنقل كمؤسسة تعليم وتدريب بحري معترف بها من الهيئة الحكومية التابعة لوزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية.

وقالت جامعة الملك عبدالعزيز في تغريدة عبر موقع إكس “كلية الدراسات البحرية بـ #جامعة_الملك_عبدالعزيز تحصل على وثيقة الاعتماد النهائي من الهيئة العامة للنقل، كمؤسسة تعليم وتدريب بحري معترف بها من الهيئة، وفق معايير المنظمة البحرية الدولية (IMO) واتفاقية معايير التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للبحارة (STCW)، مواصلةً دورها في إعداد الكفاءات الوطنية في المجال البحري”.

وأضافت الجامعة الحكومية في تغريدة منفصلة “حصلت برامج كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الملك عبدالعزيز (علوم الحاسبات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات) على تجديد الاعتماد الأكاديمي الدولي من هيئة ABET حتى عام 2031، بعد تقييمٍ شاملٍ أكد تميز البرامج وجودتها الأكاديمية والبحثية”.

وتهدف كلية الدراسات البحرية إلى تطبيق أعلى معايير الخدمات المهنية وتدريب وتأهيل الكوادر السعودية الناشئة وفق أكثر مستويات التدريب العملي والنظري كفاءةً وجودة، بما في ذلك الخدمات المتصلة بقطاع التدريب البحري.

وتعنى الكلية بتدريب وتأهيل الكوادر السعودية وتزويدهم بالمهارات النظرية والعملية المتصلة بمساراتها الأربعة: الملاحة البحرية (Nautical Science)، المساحة البحرية (Hydrographic Surveying)، الهندسة البحرية (Marine Engineering)، الموانئ والنقل البحري (Ports and Maritime Transportation).

وتسعى الهيئة العامة للنقل لدعم الجهات الأكاديمية والتدريبية الوطنية وإتاحة المجال لها لتقديم برامج تدريبية نوعية متخصصة في مجال النقل البحري، والإسهام البناء والدور المنوط بالكلية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.