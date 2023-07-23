جامعة الملك عبدالعزيز تحذر من مقدمي خدمات وهمية

حذرت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، من الانسياق خلف مدعي توفير الخدمات الوهميين، مشيرة إلى ضرورة عدم التجاوب معهم أو مشاركة البيانات الشخصية أو كلمات المرور معهم.

وقالت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الملك عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «تحذر عمادة القبول والتسجيل طلاب وطالبات الجامعة والمتقدمين لها من الانسياق خلف ادعاءات بعض المعلنين على الانترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، بأنهم مسؤولون بالجامعة أو لديهم طرقهم الخاصة على تنفيذ خدمات بمقابل رسوم مالية كتأمين قبول خاص في الجامعة أو تسهيل عمليات التسجيل كالحذف والإضافة، أو تأجيل مقررات أو إعادة قيد، أو غير ذلك”.

⚠️ لحماية بياناتك وأموالك من الاحتيال، تحذر العمادة الطلاب والطالبات من الانسياق خلف مدعي توفير الخدمات الوهميون، وتأمل منكم قراءة التحذير المرفق، وحمى الله الجميع. #جامعة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/bB7ns2O1fb — عمادة القبول والتسجيل KAU (@admissionweb) July 23, 2023

وأضافت: «نوصي جميع الطلاب والطالبات بعدم التجاوب معهم أو مشاركة البيانات الشخصية أو كلمات المرور معهم أو تحويل أي أموال توقعهم في الاحتيال أو تسريب البيانات”.

وأكدت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الملك عبدالعزيز أنه “لا توجد خدمات تقدم من قبلها إلا عن طريق الخدمات الرسمية المعلنة عبر موقعها أو خدماتها الإلكترونية وفق التنظيمات والمواعيد المخصصة لها”.