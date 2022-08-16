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Posted inأخبار أريبيان بزنستعليم

جامعة الملك خالد تتقدم 200 مركز في تصنيف شنغهاي العالمي

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تصنيف جامعة الملك خالد في المركز 601 بين الجامعات العالمية
تصنيف جامعة الملك خالد في المركز 601 بين الجامعات العالمية

تقدمت اليوم جامعة الملك خالد 200 مركز في تصنيف شنغهاي للجامعات العالمية 2022، حيث حصلت على المركز 601 على مستوى العالم.

ويقوم تصنيف شنغهاي على نشر نتائج أفضل 1000 جامعة عالمية سنوياً، باستخدام 4 معايير تتمثل في جودة التعليم، وجودة أعضاء هيئة التدريس، والمخرجات البحثية، وكذلك الأداء مقارنة بحجم المؤسسة.
وأوضح المشرف على وحدة التصنيفات الدولية في الجامعة الدكتور سامي الشهري أن معايير التصنيف الأربعة يتفرع منها عدة مؤشرات، تشمل قياس أعداد خريجي الجامعة الحاصلين على جائزة نوبل، أو ميداليات عالمية في بعض التخصصات الأكاديمية، وعدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الحاصلين على جائزة نوبل أو ميداليات عالمية في بعض التخصصات الأكاديمية، إضافة إلى قياس عدد الاستشهادات لأعلى الباحثين في قاعدة بيانات “تومسون العلمية” ، وعدد الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات العلوم والطبيعة، وعدد الأبحاث المشار إليها في دليل النشر العلمي  ودليل النشر للعلوم الاجتماعية .

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