جامعة الجميع الذكية تحرر مصادرها التعليمية مجانًا عبر قناتها على اليوتيوب

مشاعل العنزي – أريبيان بزنس-في بادرة استثنائية شرعت جامعة الجميع الذكية التي تضم العديد من التخصصات المختلفة في مجالي الإدارة والأمن السيبراني في تحرير كافة العلوم والمحتويات التي تقدمها من مقرراتٍ ومناهج علملية، وإتاحة هذه المواد للاطلاع لعموم الراغبين في التعلم حول العالم، وذلك من خلال قناة الجامعة على اليوتيوب (جامعة الجميع الذكية || ESU).

جاءت هذه الخطوة السبًاقة في إطار فلسفة وتعهد الجامعة بان العلم والتعلم حقُ الجميع، كخطوة رائدة واستثنائية لكيان علمي يتبنى مبدأ المجتمع التعليمي التعاوني، ويسعى الى تقديم العلم مقابل العمل لبناء وتنمية المجتمعات. الجدير بالذكر، ان جامعة الجميع الذكية هي احد أبرز جامعات الجيل الخامس، وتُعد أحدث كيان تعليمي عربي يتبنى مفهوم المصادر المفتوحة، ويسمح بإتاحة حقوقه الفكرية للجميع دون تمييز.