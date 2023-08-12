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Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودية: جامعة الباحة تعلن مواعيد التسجيل للفصل الدراسي الأول

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جامعة الباحة السعودية

أعلنت جامعة الباحة؛ جنوب غرب المملكة العربية السعودية، عن مواعيد تسجيل جداول الطلاب والطالبات للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1445هـ (2023/2024) خلال المدة من يوم غد الأحد 26 محرم (13/8/2023) حتى الخميس المقبل 1 صفر 1445هـ (17/8/2023) من خلال البوابة الإلكترونية.

وأوضحت الجامعة الحكومية أن المواعيد للأرقام الجامعية 441 فما قبل سوف تكون يوم الأحد 26 محرم، فيما حدَّدت يوم الاثنين 27 محرم للأرقام 442 فما قبل، والثلاثاء 28 محرم الأرقام الجامعية 443 فما قبل، وحدَّدت يوم الأربعاء 29 محرم لجميع الأرقام الجامعية، كما سيتم تسجيل جداول الطلاب والطالبات المستجدين للعام الجامعي 1445هـ آلياً وسيتم إشعارهم ببيانات الدخول على البوابة الإلكترونية عن طريق رسائل نصية.

 وشددت العمادة على ضرورة التقيد بالمواعيد الموضحة لتسجيل المواد الدراسية.

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