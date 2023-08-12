السعودية: جامعة الأمير محمد بن فهد تستحدث تخصصات نوعية

استحدثت جامعة الأمير محمد بن فهد السعودية سبعة تخصصات نوعية جديدة ضمن سعيها للتطوير العلمي وذلك مواكبة لمتطلبات التنمية الوطنية وتلبية لاحتياجات سوق العمل وتحقيقاً لرغبات الطلاب والطالبات في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة التي تتخذ من الظهران مقراً لها.

وقال رئيس الجامعة الدكتور عيسى الأنصاري، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إن هذه التخصصات تضمنت ثلاثة تخصصات لدرجة الماجستير في الهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية، والتصميم الداخلي، وأربعة تخصصات لدرجة البكالوريوس في الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتسويق والإعلام الرقمي، والهندسة الكيمائية.

وأكد الأنصاري على اهتمام الجامعة وحرصها على مواكبة متطلبات المرحلة القادمة والتوسع في احتياجات سوق العمل التي تعكس مجالات العمل المستقبلية.