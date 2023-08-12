. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودية: جامعة الأمير محمد بن فهد تستحدث تخصصات نوعية

استحدثت جامعة الأمير محمد بن فهد 7 تخصصات نوعية جديدة ضمن سعيها للتطوير العلمي

. .. by . ..
جامعة الأمير محمد بن فهد السعودية
استحدثت جامعة الأمير محمد بن فهد السعودية 7 تخصصات نوعية جديدة

استحدثت جامعة الأمير محمد بن فهد السعودية سبعة تخصصات نوعية جديدة ضمن سعيها للتطوير العلمي وذلك مواكبة لمتطلبات التنمية الوطنية وتلبية لاحتياجات سوق العمل وتحقيقاً لرغبات الطلاب والطالبات في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة التي تتخذ من الظهران مقراً لها.

وقال رئيس الجامعة الدكتور عيسى الأنصاري، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إن هذه التخصصات تضمنت ثلاثة تخصصات لدرجة الماجستير في الهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية، والتصميم الداخلي، وأربعة تخصصات لدرجة البكالوريوس في الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتسويق والإعلام الرقمي، والهندسة الكيمائية.

وأكد الأنصاري على اهتمام الجامعة وحرصها على مواكبة متطلبات المرحلة القادمة والتوسع في احتياجات سوق العمل التي تعكس مجالات العمل المستقبلية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا