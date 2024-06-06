حيلة جامعة صينية تكشف نسخ باحثي جامعة ستانفورد أبحاث ذكاء اصطناعي منها

اعتذر باحثون في الذكاء الاصطناعي في جامعة ستانفورد عن سرقة الملكية الفكرية لجامعة صينية بعد أن كشفت حيلة من الجامعة الصينية نسخهم معطيات إضافية في كود مفتوح المصدر لعلماء صينيين وزعموا أنهم يطورون نموذجًا “جديدًا” للذكاء الاصطناعي باسم MiniCPM.

واللافت هو طريقة أثبات الجامعة الصينية أن ملكية النموذج تعود لهم، فقد قاموا بأبحاث دمجت برنامج إضافي لتحديد العمر الزمني لوجود ألواح خشب البامبو النادرة من عصر ما قبل الميلاد في الصين، وكان ذلك الجزء الخاص (لم يطرح مع الأداة الأصلية للمصادر المفتوحة) من نموذج الذكاء الاصطناعي مملوكا لجامعة تسينغهوا التي لم تنشره وتتيحه للجمهور. وبعد أن أظهر نموذج الذكاء الاصطناعي لدى جامعة ستانفورد نفس القدرة على التعرف على عمر أخشاب البامبو القديمة، تبينت بوضوح الحيلة الصينية المتبعة لحماية الملكية الفكرية في أبحاث خاصة لدى الجامعة في أدوات الذكاء الاصطناعي.

حظي أداة فريق الذكاء الاصطناعي الصيني وهو من شركة صينية ناشئة اسمها موديل بست Model Best تعمل من جامعة تسينغهوا الصينية، باهتمام دولي واسع النطاق من خلال المشاركة المستمرة مع المصادر المفتوحة،

تأسست موديل بست في أغسطس 2022، وأطلقت أداة MiniCPM (النموذج الصيني المُدرب مسبقًا)، مما أدى إلى تسريع التعرف على الصور بشكل كبير. هذا العام، حصلت على مئات الملايين من اليوان الصيني، أي ما يعادل عشرات الملايين من الدولارات الأمريكية، في جولة تمويل من السلسلة A بقيادة شركة Primavera Venture Capital وHuawei Hubble، بمشاركة صندوق بكين للاستثمار في الذكاء الاصطناعي.