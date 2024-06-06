فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسذكاء اصطناعي

حيلة جامعة صينية تكشف نسخ باحثي جامعة ستانفورد أبحاث ذكاء اصطناعي منها

اعتذار من جامعة ستانفورد على سرقة أبحاث ذكاء اصطناعي من جامعة صينية

فريق التحرير by فريق التحرير

اعتذر باحثون في الذكاء الاصطناعي في جامعة ستانفورد عن سرقة الملكية الفكرية لجامعة صينية بعد أن كشفت حيلة من الجامعة الصينية نسخهم معطيات إضافية في كود مفتوح المصدر لعلماء صينيين وزعموا أنهم يطورون نموذجًا “جديدًا” للذكاء الاصطناعي باسم MiniCPM.
واللافت هو طريقة أثبات الجامعة الصينية أن ملكية النموذج تعود لهم، فقد قاموا بأبحاث دمجت برنامج إضافي لتحديد العمر الزمني لوجود ألواح خشب البامبو النادرة من عصر ما قبل الميلاد في الصين، وكان ذلك الجزء الخاص (لم يطرح مع الأداة الأصلية للمصادر المفتوحة) من نموذج الذكاء الاصطناعي مملوكا لجامعة تسينغهوا التي لم تنشره وتتيحه للجمهور. وبعد أن أظهر نموذج الذكاء الاصطناعي لدى جامعة ستانفورد نفس القدرة على التعرف على عمر أخشاب البامبو القديمة، تبينت بوضوح الحيلة الصينية المتبعة لحماية الملكية الفكرية في أبحاث خاصة لدى الجامعة في أدوات الذكاء الاصطناعي.

حظي أداة فريق الذكاء الاصطناعي الصيني وهو من شركة صينية ناشئة اسمها موديل بست Model Best تعمل من جامعة تسينغهوا الصينية، باهتمام دولي واسع النطاق من خلال المشاركة المستمرة مع المصادر المفتوحة،

تأسست موديل بست في أغسطس 2022، وأطلقت أداة MiniCPM (النموذج الصيني المُدرب مسبقًا)، مما أدى إلى تسريع التعرف على الصور بشكل كبير. هذا العام، حصلت على مئات الملايين من اليوان الصيني، أي ما يعادل عشرات الملايين من الدولارات الأمريكية، في جولة تمويل من السلسلة A بقيادة شركة Primavera Venture Capital وHuawei Hubble، بمشاركة صندوق بكين للاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...