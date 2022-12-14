الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين: لماذا أقامت له إسرائيل متحفا؟

أنهت إسرائيل الجدل الدائر منذ عشرات السنين بشأن سبب اعتقال أحد أشهر جواسيسها، إيلي كوهين، الذي زرعته الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) في سوريا ، حيث عمل في الفترة بين 1961 و1965.

معلومات جديدة

أدلى رئيس الموساد ديفيد برنيع بمعلومات جديدة لأول مرة في هذا السياق خلال افتتاح متحف لإحياء ذكرى “كوهين” في هرتزليا، وقال إن:

القبض عليه في سوريا كان بسبب “جهود مخابراتية مضادة وليس لأنه تصرف بعدم احترافية”

قُبض عليه “فقط لأن العدو اعترض عمليات إرسال له..ببساطة تم اعتراضه وتعقبه”

كما رفض المسؤول الأمني الإسرائيلي النظريات القائلة بأن كوهين قد تسبب في كشف نفسه للجانب السوري عن طريق إرسال الكثير من الرسائل ربما بضغط من قياداته

أو أنه قام بمخالفة التعليمات الأمر الذي لفت انتباه السوريين إليه، وانتهى بتوقيفه

من الذي كشفه؟

قال الكاتب الصحفي المصري الراحل محمد حسنين هيكل إن المخابرات المصرية هي التي كشفته بعد رصد أحد ضباطها لكوهين ضمن المحيطين بأمين الحافظ رئيس سوريا حينئذ في صور خلال تفقده مواقع عسكرية. لكن الجهات السورية قالت حينها إن أجهزة أمنها هي التي كشفته بمساعدة فنية من جانب روسيا.

من هو إيلي كوهين؟

وتفيد التقارير بأن الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين:

ولد في الإسكندرية بمصر في 26 ديسمبر/كانون أول عام 1924 باسم إلياهو بن شاؤول كوهين لأسرة هاجرت إلى مصر من مدينة حلب السورية

التحق في طفولته بمدارس دينية يهودية ثم درس الهندسة في جامعة القاهرة ولكنه لم يكمل تعليمه

أجاد العبرية والعربية والفرنسية بطلاقة

انضم للحركة الصهيونية وهو في العشرين من عمره كما التحق بشبكة تجسس إسرائيلية بمصر بزعامة ابراهام دار المعروف بجون دارلنغ

هاجر من مصر نهائيا عام 1957 بعد حرب السويس

بعد وصوله إسرائيل عمل في البداية في ترجمة الصحافة العربية للعبرية ثم التحق بالموساد

تم إعداد قصة مختلقة له لزرعه لاحقا في سوريا فذهب للأرجنتين عام 1961 وتقول القصة الوهمية إنه سوري مسلم اسمه كامل أمين ثابت وقد نجح هناك في بناء سمعة جيدة كرجل أعمال ناجح متحمس لوطنه الأصلي سوريا

وفي بيونس أيرس أيضا توثقت صداقته بالملحق العسكري أمين الحافظ الذي أصبح رئيساً لسوريا لاحقاً

انتقل كوهين إلى دمشق عام 1962 حيث بنى علاقات مع شخصيات في أعلى مستويات السلطة وكبار ضباط الجيش ورجال المجتمع والتجارة وسكن بحي أبو رمانة المجاور لمقر قيادة الجيش السوري

تم كشف أمره وإصدار حكم الإعدام بحقه عام 1965

يعتقد أن المعلومات التي مد بها كوهين الطرف الأسرائيلي كانت “حيوية” ولعبت دورًا رئيسيًا في الهزيمة التي نزلت بالقوات السورية في حرب 1967.

متحف كوهين

ومن بين المعروضات في المتحف الجديد برقيات بعث بها كوهين، وأبرزها البرقية التي أرسلت يوم القبض عليه في 1965، بشأن اجتماع للقيادة السورية العليا.وفي البرقية المؤرخة يوم 19 يناير/كانون الثاني 1965 -وهو اليوم الذي تم القبض عليه فيه- يتحدث عميل الموساد كوهين عن اجتماع هيئة الأركان العامة السورية الذي عقد مساء ذلك اليوم، بمشاركة الرئيس السوري آنذاك أمين الحافظ.