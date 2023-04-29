جاسم بن حمد يعرض 6,3 مليار دولار لشراء مانشستر يونايتد

قدم الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني والسير جيم راتكليف عروضا معدلة لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وبات القرار النهائي الآن في يد عائلة غليزر، التي تمتلك يونايتد منذ عام 2005، بشأن ما إذا كانت تبيع حصتها الكاملة البالغة 69% أو تختار طريق استثمار الأقلية، كما أوردت “ذا أتليتيك”.

وقد تم تحديد الموعد النهائي يوم الجمعة للجولة الثالثة من العطاءات في الساعة 10 مساء بتوقيت المملكة المتحدة، حيث قدم الطرفان الرئيسيان الشيخ جاسم وراتكليف عروضهما إلى مجموعة راين.

ويقال إن العرض الثالث للشيخ جاسم – عبر مؤسسته “ناين تو” (92) – هو أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني (6.3 مليار دولار) لشراء النادي بالكامل.

يقول مقربون من العرض إنه سيكون عرضه الأخير، وإذا فاز عرضه، فسيكون مبلغاً قياسياً عالمياً مقابل شراء امتياز رياضي، متجاوزا مبلغ 4.65 مليار دولار (3.7 مليار جنيه إسترليني) دفعته عائلة والتون بينر لفريق دنفر برونكو لكرة القدم الأمريكي في آب / أغسطس.

وذكرت “ذا أتليتيك” أن اقتراح الشيخ جاسم يتضمن خطة لاستثمار مبلغ كبير إضافي من رأس المال الإضافي لتحسين البنية التحتية في مانشستر يونايتد. كما التزم بتسوية الديون التي تبلغ 741 مليون جنيه إسترليني، وفقاً لأحدث مجموعة من الحسابات للأشهر الثلاثة المنتهية في كانون الأول / ديسمبر 2022.

ويقال إن الشيخ جاسم، وهو نجل رئيس الوزراء السابق ورئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي، من المشجعي الدائمين لمانشستر يونايتد.

بدوره، قدم راتكليف، الملياردير البريطاني ومالك ومؤسس شركة البتروكيماويات العملاقة INEOS ، عرضه الثالث قبل الموعد النهائي الليلة الماضية في الساعة 10 مساء، على الرغم من أن عرضه ليس لشراء 100 في المائة من مانشستر يونايتد.

كان اقتراح راتكليف الأولي هو شراء حصة عائلة غليزر البالغة 69 في المائة، ولكن لم يتم الكشف عن قيمة عرضه الأخير.

وسيتعين على عائلة غليزر ومجموعة راين مراجعة العروض المقدمة وتحديد ما إذا كانوا يريدون الإعلان عن أفضل عرض مقدم أو تحديد موعد نهائي آخر لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم الحصول على عرض أعلى.

وإذا تمت تسمية صاحب العرض الأفضل، فسيتم الإنتقال إلى المرحلة التالية لإتمام الصفقة سواء كانت بيعاً كاملاً أو جزئياً.