بعد فشل صفقة مانشستر يونايتد… جاسم بن حمد مهتم بنادي وست هام

ذكرت صحيفة “تايمز” البريطانية، أن الملياردير القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني مهتم بشراء نادي وست هام يونايتد بعد فشل صفقة لاستحواذ مانشستر يونايتد.

ويطمح الشيخ جاسم للاستحواذ على أحد أندية الدوري الإنكليزي الممتاز ما دفعه لتوجيه الجهود نحو النادي اللندني الذي قدم عرضاً قوياً الأربعاء أقصى من خلاله آرسنال من الدور الرابع لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنكليزية.

يتزامن هذا الاهتمام مع رغبة عائلة “غولد” التي تملك حصة في النادي من بيعها، إذ طرحت فانيسا غولد ابنة الرئيس المشترك السابق ديفيد غولد حصة نسبتها 10% للبيع، علماً بأن العائلة تمتلك 25% من النادي.

وباتت العائلة تدرس بيع حصتها وفقاً للصحيفة البريطانية بحال وصول عرض مناسب.

ونجح “الهامرز” في اقتناص لقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المنصرم على حساب فيورنتينا الإيطالي.

ويحتل وست هام حالياً المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنكليزي برصيد 14 نقطة من 10 مباريات.