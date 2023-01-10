أعلن جاريث بيل نجم منتخب وفريق لوس أنجلوس إف سي الأمريكي لكرة القدم اعتزاله اللعب تماماً، ليطوي صفحة شهدت العديد من الانجازات.

وقال بيل البالغ من العمر 33 عاماً في بيان له على وسائل التواصل الإجتماعي: “بعد دراسة متأنية أعلن اعتزالي الفوري اللعب على المستوى الدولي وكذلك مع الأندية”.

ومثل بيل منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2022 التي استضافتها قطر نهاية العام المنصرم.

ولعب بيل خلال مسيرته بالإضافة للفريق الأمريكي مع وساوثهامبتون وتوتنهام، قبل الانتقال إلى ريال مدريد حيث حقق لقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، بالإضافة إلى 3 ألقاب في الدوري الإسباني، ومثلها في مونديال الأندية.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن بيل قوله “أشعر بأنني كنت محظوظا للغاية بتحقيق حلم ممارسة الرياضة التي أحبها”.

وأشار “لقد منحتني (كرة القدم) بعض من أفضل اللحظات في حياتي، وصلت إلى الذروة على مدار أكثر من 17 موسما، سيكون من المستحيل تكراره ، بغض النظر عما يخبئه لي الفصل التالي”.

بيل: أصعب قرار في حياتي

وأوضح “قراري باعتزال كرة القدم الدولية هو أصعب قرار في حياتي، رحلتي على الصعيد الدولي غيرت ليس فقط حياتي ولكن مكنوني، الحظ في كوني ويلزيا واختياري للعب وحمل شارة قيادة منتخب ويلز، أعطاني شيئًا لا يضاهى أي شيء آخر عشته”.

وتابع “أتشرف وأشعر بالتأثر للمساهمة في تاريخ هذا البلد المذهل، أشعر بدعم وشغف الجماهير وسويا وصلنا لمحطات رائعة وغير متوقعة”.

وختم بالقول “شكرا للجميع على مشاركتي هذه الرحلة، الآن أتراجع لكن ليس بعيدا عن الفريق الذي يعيش بداخلي ويجري في عروقي بعد كل شيء، التنين على قميصي هو كل ما أحتاجه”.