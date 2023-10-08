فريق التحرير by فريق التحرير

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جاذبية الذهب والأصول الآمنة ترتفع بسبب المعارك في محيط غزة

تصاعد المخاطر الجيوسياسية قد يدفع لموجة شراء لأصول مثل الذهب والدولار وقد يعزز أيضا الطلب على سندات الخزانة الأمريكية

فريق التحرير by فريق التحرير

يراقب مستثمرون عن كثب تطورات الأحداث في إسرائيل وما قد تشكله من مخاطر على الأسواق ويتوقع البعض أن تدفع أعمال العنف إلى التحرك صوب الأصول الآمنة، كما أوردت وكالة “رويترز”.

واقتحم مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسرائيل في هجوم غير مسبوق يوم السبت. ونددت دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة بالهجوم وتعهدت بدعم إسرائيل.

ويقول محللون إن تصاعد المخاطر الجيوسياسية قد يدفع لموجة شراء لأصول مثل الذهب والدولار وقد يعزز أيضا الطلب على سندات الخزانة الأمريكية.

وقال بيتر كارديللو كبير محللي السوق لدى “سبارتان كابيتال سيكيوريتيز”: “هذا مثال جيد على الأسباب الموجبة لاقتناء الناس الذهب ضمن محافظهم الاستثمارية. إنه وسيلة تحوط مثالية في مواجهة الاضطرابات الدولية”، وتوقع أن الدولار سيستفيد أيضا من هذا الوضع.

وتابع قائلا “في كل مرة تحدث فيها اضطرابات دولية يكتسب الدولار قوة”.

وكانت الأسواق تتفاعل في الأسابيع القليلة الماضية مع توقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية ستبقى مرتفعة لفترة أطول. وارتفعت عائدات السندات بينما حقق الدولار الأمريكي سلسلة مكاسب. وفي الوقت نفسه، تعرضت الأسهم لخسائر حادة في الربع الثالث لكنها استقرت في الأسبوع الماضي.

وقال برايان جاكوبسن كبير الاقتصاديين في “أنيكس ويلث مانجمينت” عن الوضع في إسرائيل “سواء كانت تلك لحظة فارقة بالنسبة للسوق أم لا يعتمد على المدة التي يستغرقها الصراع وما إذا كانت أطراف أخرى منغمسة فيه”، وتساءل عن مدى تأثير الوضع على سعر النفط على الرغم من زيادة إيران لإنتاجها.

وقال جاكوبسن “إنتاج النفط الإيراني يتزايد، لكن أي تقدم يحرزونه خلف الكواليس مع الولايات المتحدة سيتأثر كثيراً بسبب احتفاء إيران بأفعال حماس… خسارة الإنتاج المحتملة مهمة، لكنها لن تكون بالغة التأثير”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...