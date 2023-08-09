ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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أمريكي محظوظ يربح جائزة يانصيب بقيمة 1.5 مليار دولار

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

انضم محظوظ أمريكي إلى نادي المليارديرات، بعدما ربح جائزة يانصيب «ميجا مليونز» البالغة 1.585 مليار دولار في فلوريدا.

وكانت الأرقام الفائزة بالجائزة 13 و 19 و 20 و 32 و 33.

ويمكن للفائز الاختيار بين الجائزة الكبرى الضخمة والتي يتم دفعها في دفعات سنوية أو خيار نقدي لمرة واحدة تقدر قيمته بنحو 783.3 مليون دولار.

وقالت مؤسسة اليانصيب إنها أكبر جائزة في تاريخ «ميجا مليونز»، متجاوزة بفارق ضئيل الرقم القياسي السابق البالغ 1.537 مليار دولار والتي ربحت في ساوث كارولينا عام 2018.

وبيعت التذكرة في متجر بمنطقة نيبتون بيتش بولاية فلوريدا.

وبلغت أكبر جائزة يانصيب بالعالم 2.04 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وحصل عليها إدوين كاسترو من كاليفورنيا في يانصيب «باور بول».

وثاني أكبر جائزة يانصيب كانت 1.586 دولار في يناير/ كانون الثاني 2016، وكان الفائزين ثلاثة من ولاية كاليفورنيا وفلوريدا وتينيسي.

فاز بمليار دولار بسحب يانصيب باوربول الأميركي
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