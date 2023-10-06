تكهنات محمومة واحتمالات مفتوحة قبل منح جائزة نوبل للسلام

تبقى الاحتمالات مشرعة على شتى القضايا والأسماء قبل إعلان الفائز أو الفائزين بجائزة نوبل للسلام الجمعة، فهل تكرم حقوق النساء أو مكافحة التغير المناخي؟ أو القضاء الدولي الذي يحقق في جرائم حرب في العالم.

يكشف معهد نوبل اسم الجهة أو الشخصية الفائزة بالجائزة في الساعة 11,00، مع احتمال منحها بصورة مشتركة لثلاثة فائزين كحد أقصى.

وكما في كل سنة، تكثر التكهنات التي ازدادت صعوبة وتشعبا هذه السنة في ظل أزمات العالم ما بين الحرب في أوكرانيا والتوتر بين الولايات المتحدة والصين والانقلابات في إفريقيا.

وما يزيدها صعوبة أن الترشيحات التي لا يعرف عنها سوى عددها، وبلغ هذه السنة 350 ترشيحا ما بين 259 فردا و92 منظمة، تبقى طي الكتمان لمدة خمسين عاما.

القضايا المرشحة للفوز

حقوق النساء: الناشطة الحقوقية الإيرانية نرجس محمدي المسجونة حاليا. الأفغانية محبوبة سراج التي تكافح من أجل القضية ذاتها في بلادها. الإيرانية الأميركية مسيح علي نجاد التي أطلقت حركة “ماي ستيلث فريدوم” (حريتي الخفية) المعارضة للحجاب.

مكافحة التغير المناخي: حركة “فرايديز فور فيوتشر” Fridays for future التي أنشأتها الناشطة السويدية غريتا تونبرغ. الزعيم القبلي البرازيلي راوني ميتوكتيري المدافع عن حقوق الشعوب الأصلية بمواجهة إزالة الغابات. الفيليبينية فيكتوريا تولي كوربوز. الإكوادوري خوان كارلوس جينتياك. الأوغندية فانيسا ناكاتي.

القضاء الدولي: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. المحكمة الجنائية الدولية. محكمة العدل الدولية.



ويمكن لآلاف الأشخاص عبر العالم من برلمانيين ووزراء من كل البلدان وفائزين سابقين وأساتذة جامعيين وغيرهم، طرح أسماء قبل انتهاء مهلة تقديم الترشيحات في 31 كانون الثاني/يناير، كما يمكن لأعضاء لجنة نوبل الخمسة طرح أسماء خلال اجتماعهم السنوي الأول.