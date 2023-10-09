جائزة نوبل الاقتصاد لأميركية لدراستها مكانة المرأة في سوق العمل

أعلنت جائزة نوبل عن منح جائزتها في الاقتصاد الاثنين للأميركية كلوديا غولدين عن أعمالها حول مكانة المرأة في سوق العمل وتطوير فهم نتائج سوق عمل المرأة بحسب بيان الجائزة.

وكشفت غولدين عن الدوافع الرئيسية للاختلافات بين الجنسين في سوق العمل من خلال أول وصف شامل لدخل المرأة ومشاركتها في سوق العمل عبر القرون.

ويكشف بحث غولدين أسباب التبدل في نمط عمل المرأة، فضلاً عن المصادر الرئيسية للفجوة المتبقية بين الجنسين.

فالمرأة ممثلة تمثيلا ناقصا إلى حد كبير في سوق العمل العالمية، وعندما تعمل، تحصل على أجر أقل من الرجل.

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The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Claudia Goldin “for having advanced our understanding of women’s labour market outcomes.”#NobelPrize pic.twitter.com/FRAayC3Jwb — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2023

وأجرت الباحثة تدقيقا شاملا للأرشيف لتجمع أكثر من 200 عام من البيانات من الولايات المتحدة، مما سمح لها بإظهار كيف ولماذا تغيرت الفروق بين الجنسين في الدخل ومعدلات التوظيف مع مرور الوقت.

وأظهر جولدين أن مشاركة الإناث في سوق العمل لم يكن لها اتجاه تصاعدي خلال هذه الفترة بأكملها، ولكنها بدلاً من ذلك شكلت منحنى على شكل حرف U. انخفضت مشاركة المرأة المتزوجة مع التحول من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي في أوائل القرن التاسع عشر، ولكنها بدأت تتزايد بعد ذلك مع نمو قطاع الخدمات في أوائل القرن العشرين.

وأوضحت غولدين هذا النمط نتيجة للتغير الهيكلي والأعراف الاجتماعية المتطورة فيما يتعلق بمسؤوليات المرأة في المنزل والأسرة.

دور تنظيم الأسرة وحبوب منع الحمل

خلال القرن العشرين، ارتفعت مستويات تعليم النساء بشكل مستمر، وفي معظم البلدان ذات الدخل المرتفع أصبحت الآن أعلى بكثير من مستويات تعليم الرجال. أظهر جولدين أن الوصول إلى حبوب منع الحمل لعب دورًا مهمًا في تسريع هذا التغيير الثوري من خلال توفير فرص جديدة للتخطيط الوظيفي.

فجوة في الرواتب مع الرجال

على الرغم من التحديث والنمو الاقتصادي وارتفاع نسب النساء العاملات في القرن العشرين، لم تتمكن فجوة الدخل بين النساء والرجال لفترة طويلة من الزمن من سد الفجوة. وفقًا لغولدين، فإن جزءًا من التفسير هو أن القرارات التعليمية، التي تؤثر على فرص العمل مدى الحياة، يتم اتخاذها في سن مبكرة نسبيًا. وإذا تشكلت توقعات الشابات من تجارب الأجيال السابقة – على سبيل المثال، أمهاتهن اللاتي لم يعدن إلى العمل حتى يكبر الأطفال – فإن التنمية ستكون بطيئة.

تاريخياً، كان من الممكن تفسير قدر كبير من الفجوة بين الجنسين في الدخل من خلال الاختلافات في التعليم والخيارات المهنية. ومع ذلك، فقد أوضحت جولدين أن الجزء الأكبر من هذا الفارق في الدخل أصبح الآن بين النساء اللائي يعملن في نفس المهنة، وأنه ينشأ إلى حد كبير مع ولادة الطفل الأول. “إن فهم دور المرأة في العمل أمر مهم للمجتمع. ويقول جاكوب سفينسون، رئيس لجنة جائزة العلوم الاقتصادية: “بفضل البحث الرائد الذي أجرته كلوديا غولدين، أصبحنا نعرف الآن الكثير عن العوامل الأساسية والعوائق التي قد يتعين معالجتها في المستقبل”.