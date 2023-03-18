جائزة السعودية الكبرى، بيريز أول المنطلقين بعد انسحاب فيرستابن

انتزع المكسكيي سيرجيو بيريز سائق رد بول مركز أول المنطلقين في جائزة السعودية الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، مستغلا مشكلة لزميله ماكس فرستابن حامل اللقب يوم الأحد.

وحصد بيريز المقدمة متفوقا على شارل لوكلير سائق فيراري الذي سيتراجع عشرة مراكز عند الانطلاق بسبب عقوبة.

وجاء فرناندو ألونسو في المركز الثالث مع أستون مارتن لكنه سينطلق من الصف الأول.

وكان فرستابن خرج من الفترة الثانية للتجارب التأهيلية بسبب ما بدا أنها مشكلة في المحرك لكن رد بول أعلن فيما بعد أنها كسر في عمود التدوير.

Second year in a row for securing pole, VAMOS CHECO ?! #SaudiArabianGP pic.twitter.com/a9Ll6kVziV — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 18, 2023

وعوقب سائق فيراري الفرنسي شارل لوكلير بإرجاعه عشرة مراكز على خط انطلاق جائزة السعودية الكبرى، المرحلة الثانية من بطولة العالم للفورمولا واحد والمقررة الأحد في جدة، وذلك بعدما اضطر ابن موناكو إلى استبدال مكوّن التحكم الإلكتروني في وحدة الطاقة مرتين في السباق الافتتاحي.

وفي سباق واحد فقط، وصل لوكلير إلى الحد الأقصى من حيث العدد المسموح به لأي قطعة غيار في وحدة الطاقة، وذلك بعدما استبدل وحدة التحكم الإلكتروني مرتين في جائزة البحرين الكبرى.

واستبدل لوكلير الأولى قبل السباق ثم أخرى خلاله، لكن ذلك لم يحل دون انسحابه في اللفة الأربعين من السباق، الذي فاز به بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن أمام زميله في ريد بُل المكسيكي سيرجيو بيريز.

وبعد التحليل في مقر الفريق الإيطالي في مارانيلو، تبين أن هناك ضرورة لاستخدام وحدة تحكم ثالثة، ما أدى الى معاقبة سائق فيراري.



