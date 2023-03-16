جائزة السعودية الكبرى، إرجاع لوكلير 10 مراكز

عوقب سائق فيراري الفرنسي شارل لوكلير بإرجاعه عشرة مراكز على خط انطلاق جائزة السعودية الكبرى، المرحلة الثانية من بطولة العالم للفورمولا واحد والمقررة الأحد في جدة، وذلك بعدما اضطر ابن موناكو إلى استبدال مكوّن التحكم الإلكتروني في وحدة الطاقة مرتين في السباق الافتتاحي.

وفي سباق واحد فقط، وصل لوكلير إلى الحد الأقصى من حيث العدد المسموح به لأي قطعة غيار في وحدة الطاقة، وذلك بعدما استبدل وحدة التحكم الإلكتروني مرتين في جائزة البحرين الكبرى.

واستبدل لوكلير الأولى قبل السباق ثم أخرى خلاله، لكن ذلك لم يحل دون انسحابه في اللفة الأربعين من السباق، الذي فاز به بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن أمام زميله في ريد بُل المكسيكي سيرجيو بيريز.

وبعد التحليل في مقر الفريق الإيطالي في مارانيلو، تبين أن هناك ضرورة لاستخدام وحدة تحكم ثالثة، ما أدى الى معاقبة سائق فيراري.

وكشف مدير الفريق فريدريك فاسور أنه “كانت هناك مشكلتان صباح الأحد حين شغلنا المحرك وأخرى خلال السباق” في البحرين، مضيفاً: “للأسف، كانت وحدة التحكم الإلكترونية هي السبب، وتلك مشكلة لم تواجهنا من قبل”.

واختتم الفرنسي: “آمل أن تُحل المشكلة. قمنا بتحليل معمّق. لكن للأسف سنضطر لتلقي عقوبة في جدة”.

وقال فاسور لموقع “فورمولا 1” أن لوكلير “يعمل بكامل طاقته مع الفريق. العقوبة ليست خبراً جيداً، لكنها ليست نهاية الموسم. دعونا نرى ما يحدث في جدة، وماذا يمكن أن تكون النتيجة حتى في ظل العقوبة. لكن لا تتخيلوا للحظة واحدة أنه يشعر بالاحباط”.

تابع: “إنه مقتنع تماماً (بالقدرة على المنافسة). إنه يعمل معنا ويدفع الفريق ويدفع الجميع بطريقة إيجابية. ولا شيء آخر”.

وحل لوكلير ثانياً الموسم الماضي في سباق السعودية حيث من المتوقع أن تلعب طبيعة حلبة الشوارع السريعة في جدة دوراً هاماً لصالح سيارة فيراري “أس أف-23″، لاسيما في الخط المستقيم.