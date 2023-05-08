ثيل، الملياردير الذي يسعى للخلود بتجميد جسده بعد وفاته لإحيائه في المستقبل!

قال الملياردير بيتر ثيل ، إنه يخطط لتجربة تجميده بالتبريد عند وفاته، حيث يأمل أن يتم إحيائه في المستقبل بالاعتماد على تطور التكنولوجيا الحيوية والطبية التي يأمل أن تتيح ذلك، رغم من شكوكه في القدرة على تحقيق ذلك.

المستثمر التكنولوجي ثيل تقدر ثروته الصافية بـ 8.13 مليار دولار وفقًا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، تحدث بصراحة حول رغبته في أن يتم تجميده عند وفاته في مقابلة مع فايس تحدث فيها عن دعمه للحزب الجمهوري، وأكد أنه يخطط لدعم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس في ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024.

وبدأ اهتمام بيتر ثيل مؤسس بالانتير Palantir Technologies، و الذي شارك في تأسيس شركة باي بال PayPal عام 1998 مع إيلون ماسك مستفيدا من قربه من الدوائر الأمنية، بالتبريد وتقنيات مكافحة الشيخوخة الأخرى، في عام 2014 قام بالتوقيع في خدمة تزعم بإمكانية تحقيق ذلك بالتجميد لكي يتم الاحتفاظ به بعد وفاته من قبل شركة التكنولوجيا الحيوية Alcor، التي تعمل في مجال التبريد العميق Cryogenics والتي تحتفظ بالجثث بدرجة حرارة باردة جدا بمستوى 196 درجة تحت الصفر لتخزين الجثامين، أملا بتطوير تقنيات تتيح استعاد حياة الجثث.

لايعد بيتر ثيل، الشخصية البارزة الوحيدة التي تنفق الأموال على تقنية إطالة العمر فقد استثمر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، الذي أنشأت شركته برنامج الدردشة تشات جي بي تي ChatGPT، استثمر مؤخرًا 180 مليون دولار في شركة ريترو بيوسيانسز Retro Biosciences التي تهدف إلى إطالة عمر الإنسان لقرابة 10 سنوات.

يذكر أن تقنية التجميد العميق لا تحظى باعتراف علمي وتحيط بها شكوك كبيرة في المجتمع العلمي المعاصر. ثيل ، وهو مانح رئيسي للحزب الجمهوري ذو ميول ليبرالية ، لايخطط للتبرع للمرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 ، حسبما ذكرت بلومبرغ، رغم أنه كان داعمًا رئيسيًا لدونالد ترامب خلال انتخابات عام 2016 ، حيث تبرع بمبلغ 1.3 مليون دولار لدعم ترامب.