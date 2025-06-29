ثورة لوجستية في السعودية: استثمارات ضخمة ونمو قياسي لمستودعات الفئة “أ”

كشف تقرير جديد لشركة جيه إل إل، حول سوق الخدمات اللوجستية، إلى نمو قياسي في الطلب على مستودعات الفئة أ. ويُبرز التقرير النمو الطموح الذي يشهده القطاع، مدفوعاً بالاستثمارات المحلية والدولية الكبيرة، والتي تؤكد على مكانة القطاع كعنصر حيوي في استراتيجية المملكة لتنويع الاقتصاد. وتهدف السعودية إلى أن تكون ضمن أفضل 10 دول في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية، من خلال استثمارات ضخمة في البنية التحتية للنقل وتبسيط الإجراءات التنظيمية. وأشار أبيشيك ميتال من جيه إل إل إلى الفرص الفريدة التي توفرها المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط ثلاث قارات، مؤكداً على أهمية قطاع الخدمات اللوجستية والتخزين للقطاعات سريعة النمو. وتُعطى الأولوية للاستدامة والشراكات المحلية لتعزيز التجارة العالمية.

ويحدد التقرير عدة عوامل رئيسية تدعم الطلب على الأنشطة الصناعية واللوجستية، مثل إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة ومدن صناعية تقدم حوافز وإعفاءات ضريبية جاذبة. وقد أدى ذلك إلى تحول ملحوظ نحو مرافق الفئة “أ” المتطورة، مدفوعاً باستثمارات من مؤسسات عالمية مثل موانئ دبي العالمية وشركة أركابيتا كابيتال.

ويستفيد السوق أيضاً من مكانة المملكة كأكبر سوق للتجارة الإلكترونية في الخليج، حيث يُتوقع أن تمثل التجارة الحديثة والإلكترونية 80% من أداء قطاع التجزئة بحلول عام 2030، مما يزيد الطلب على المستودعات الحديثة ومراكز التوصيل. ويُلاحظ أيضاً ازدياد الطلب من قطاعي الأغذية والمستحضرات الصيدلانية على حلول لوجستية متخصصة مثل مرافق التخزين المبردة.

ورغم الفرص الواعدة، يُسلّط التقرير الضوء على تحديات مثل ضرورة توافق القطاع مع أهداف الاستدامة الوطنية، بالإضافة إلى تحديات سلاسل التوريد العالمية بسبب الطفرة الإنشائية في المملكة. وتعتمد الشركات استراتيجيات استباقية مثل تنويع سلاسل التوريد والاستثمار في التصنيع المحلي والتحول الرقمي.

ويخلص التقرير إلى أن الابتكار التقني والشراكات الاستراتيجية والإنتاج المحلي ستكون عوامل أساسية لتحقيق الاستدامة والنمو، وأن الاستثمارات الجديدة في الموانئ وشبكات السكك الحديدية والمناطق الصناعية حاسمة لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.