ثلوج في سلطنة عمان ودرجة الحرارة 2 تحت الصفر

غطت الثلوج قمة جبل شمس، الواقع في ولاية الحمراء في محافظة الداخلية، بعد تساقط الثلوج ليل الاثنين.

وبحسب سجلات دائرة الأرصاد الجوية العمانية، وصلت درجة الحرارة إلى درجتين مئويتين تحت الصفر( 28.4 فهرنهايت) على أعلى جبل في عمان.

ثلوج كثيفه الان على جبل شمس

تصوير يوسف العبري

24-1-2023#جبل_شمس#أخدود_الوابل pic.twitter.com/pjmLeBwrIV — شبكة الودق للطقس والمناخ (@alwadaq_weathr) January 24, 2023

ويذكر أنه من النادر أن تغطي الثلوج هذه القمة التي يبلغ ارتفاعها 3000 متر (9842 قدماً) فوق مستوى سطح البحر.

وأدنى درجة حرارة مُسجلة كانت في شهر يناير/كانون الثاني 2015، حيث بلغت 9.7 درجة تحت الصفر منذ بدء الرصد في 2003.

ويتوقع أن يستمر تساقط الثلوج على جبل شمس حتى نهاية الأسبوع الحالي.

ثلوج كثيفة على جبل شمس في سلطنة #عمان pic.twitter.com/gXDC90OFLF — العربية الطقس (@AlArabiya_Taqs) January 24, 2023

ويمتاز مناخ جبل الشمس بالاعتدال صيفاً، إذ لا تتعدى درجة حرارته في الغالب 25 مئوية، بينما تنخفض درجات الحرارة فيه بشكل لافت شتاء وقد تصل أحياناً إلى ما دون 5 درجات تحت الصفر وتكون الأجواء جافة في أغلب الأحيان، إلا أن مرور الأخاديد بالتزامن مع هذا الإنخفاض يتسبب بتساقط الثلوج.