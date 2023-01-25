ثقة بآفاق النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط حسب آراء رؤساء تنفيذيين بالمنطقة

يتَفَاؤُل الرؤساء التنفيذيون في منطقة الشرق الأوسط بآفاق النمو الاقتصادي في المنطقة، حيث يتوقع حوالي ثلثي قادة الأعمال حدوث تحسن نسب النمو هذا العام، وجاء ذلك وفقاً لنتائج منطقة الشرق الأوسط في الاستطلاع السادس والعشرين لانطباعات الرؤساء التنفيذيين من بي دبليو سي الشرق الأوسط والذي شمل 4400 رئيس تنفيذي في 64 دولة. ينظر الاستطلاع في ثقة الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط من النمو الإقليمي وجهودهم لتحويل أعمالهم من خلال تبني تقنيات جديدة، والاستثمار، وزيادة التكلفة والكفاءة والتحرك في نشاط الصفقات واتخاذ خطوات فعالة للتخفيف من مخاطر تغير المناخ.

ومع ذلك ، فإن الرؤساء التنفيذيين لديهم وجهة نظر متشائمة بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي حيث يتوقع 73٪ من الرؤساء التنفيذيين العالميين و 82٪ من الرؤساء التنفيذيين الإقليميين انخفاضًا في النمو العالمي خلال الـ 12 شهرًا القادمة. بينما يثق 21٪ فقط من الرؤساء التنفيذيين في أمريكا الشمالية و 18٪ من الرؤساء التنفيذيين الأوروبيين في نمو الإيرادات في أسواقهم. ويتناقض هذا بشكل حاد مع الصورة في الشرق الأوسط حيث يثق 63٪ من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة من نمو عائدات شركاتهم خلال الأشهر الاثني عشر القادمة، بينما يثق 71٪ من كبار المديرين التنفيذيين في توقعاتهم للنمو خلال السنوات الثلاث المقبلة.

يتوقّع 61% من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط أن يتحسّن النمو الاقتصادي في المنطقة خلال العام 2023، كما أنهم "واثقون جدًا" من آفاق نمو إيرادات شركاتهم خلال السنوات الثلاث المقبلة

وفي تعليق على نتائج الاستطلاع لهذا العام، قال هاني أشقر، الشريك المسؤول في بي دبليو سي الشرق الأوسط: “أوضح استطلاعنا خلال العام الماضي تفاؤل الرؤساء التنفيذيون في المنطقة بشأن آفاقهم الاقتصادية على المدى القريب. أما اليوم، لا شك أن تقلبات الاقتصاد الكلي والتوترات الجيوسياسية تؤثر على ثقة الرؤساء التنفيذيين العالميين خلال العام المقبل. ومع ذلك، فإن آراء قادة الشرق الأوسط في استطلاعنا السنوي السادس والعشرين للرؤساء التنفيذيين ترسم صورة مشجعة للعام 2023، حيث يتوقع ما يقرب من 61٪ من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط تحسن النمو الاقتصادي الإقليمي في عام 2023”.

ويضيف: “كما يوضح استطلاعنا النقاط الرئيسية حول كيفية تحرك الرؤساء التنفيذيين في المنطقة قدمًا لحماية مؤسساتهم في المستقبل والبقاء في صدارة التحديات طويلة الأجل”.

الحرص على تحوّل الأعمال ضمانًا لاستمرارية طويلة الأمد: يستعد الرؤساء التنفيذيون في الشرق الأوسط لفترة مقبلة أكثر نشاطًا وازدهارًا حيث يقوم 58٪ من الرؤساء التنفيذيين بالفعل بتحويل وتعزيز أعمالهم. فعلى عكس نظرائهم العالميين، لا يؤجل قادة الأعمال في المنطقة الصفقات (76% مقابل 60% عالميًا) أو التراجع عن الاستثمارات (58% مقابل 40% عالميًا). كما يركّز قادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط على بناء الكفاءات وتعزيز مرونة سلاسل التوريد وقدرتها على التكيّف، وكفاءة التكاليف، وينظر أكثر من 70% منهم في رفع الأسعار، ويسعى 84% منهم لخفض التكاليف التشغيلية.

الاستثمار في الرقمنة والمواهب: مع استمرار الشرق الأوسط في تنفيذ أجندة التحول الرقمي الطموحة، وجد استطلاع هذا العام أن ثلثي الرؤساء التنفيذيين في المنطقة ينظرون إلى الطفرة التكنولوجية باعتبارها مسالة رئيسية ستؤثر على إيرادات أعمالهم خلال العقد المقبل، مقارنةً بـ أقل من نصف الرؤساء التنفيذيين العالميين. كما يشير استطلاع هذا العام إلى أن كبار المديرين التنفيذيين في الشرق الأوسط يتوقعون أن تكون التكنولوجيا ميزة بارزة في خططهم حيث يتوقع أكثر من أربعة من كل خمسة رؤساء تنفيذيين في المنطقة الاستثمار في عمليات وأنظمة الأتمتة خلال العام 2023، كما يتوقع 66٪ امتداد واستخدام التقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة الأخرى في العمليات. ويظل جذب المواهب والاحتفاظ بها محط تركيز رئيسي، حيث يتوقع 74٪ من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة الاستثمار في إعادة تشكيل قوتهم العاملة، إلى جانب تخطيط 84٪ من القادة في المنطقة لعدم خفض تعويضات الموظفين.

اتخاذ خطوات فعالة للتخفيف من وطأة مخاطر تغيّر المناخ: على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، تؤكد المنطقة التزامها بشكل كبير بمعالجة مخاطر التغير المناخي مع تعهدات الحكومة والقطاع الخاص للالتزام بالأهداف الوطنية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويُعزى جزء من هذا الزخم بلا شكّ مؤتمر الأطراف (COP27) التي انعُقد في مصر ومؤتمر الأطراف (COP28) المرتقب انعقاده هذا العام في دولة الإمارات. وقد نتج عن هذا الاتجاه الجديد للاستدامة أن يتخذ ما يقرب من 50٪ من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط خطوات للتخفيف من مخاطر التغير المناخي أو ابتكار منتجات وعمليات جديدة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ومن جهته، علّق ستيفن أندرسون، الشريك المسؤول في قسم الاستراتيجية والأسواق في بي دبليو سي الشرق الأوسط قائلًا: “يوضح استطلاعنا لآراء الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لهذا العام أن قادة الأعمال في الشرق الأوسط يوازنون بين الثقة في آفاق النمو وتحديات تحويل أعمالهم لضمان المرونة في مواجهة التقلبات العالمية والمخاوف المتعلقة باستمرار التحديات على المدى الطويل. كما يعمل الرؤساء التنفيذيون على تحقيق طموحات التحول الرقمي من خلال المزيد من الاستثمار ومع استمرار أجندة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في لعب دور مهم واستراتيجي في إعادة تصور مستقبل مستدام لمنطقتنا. كما يتضح من استطلاعنا الأخير أن القصة قد انتقلت من الحديث والتفكير إلى العمل عندما يتعلق الأمر بمخاطر التغير المناخي”.

يستعرض استطلاع آراء الرؤساء التنفيذيين من بي دبليو سي، إبداء الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط درجة من الثقة في آفاق العام 2023، ويقدّمون لمحةً عن الطريقة التي يعتزمون عبرها التعامل مع التعقيدات التي تحملها الأشهر والسنوات المقبلة في طيّاتها، وكيف سيؤثر ذلك في الاقتصادات التي يزاولون فيها أعمالهم.

التقرير الكامل هنا.