انستغرام ينقض على تويتر باسم ثريدس، فهل ينهي عربدة مالكه الملياردير إيلون ماسك؟

اطلق اليوم تطبيق ثريدس من انستاغرام بقرابة ملياري مشترك مع 200 مليون ينشطون يوميا، لينافس منصة تويتر غدا باسم تطبيق ثريدس لاستقطاب المشتركين الـ200 مليون فيها، وبعد أن تحدى إيلون ماسك مؤخرًا مارك زوكربيرج في للمنازلة في مصارعة في قفص – يبدو أن النزال الفعلي بين أصحاب المليارات بدء صباح اليوم الخميس مع أطلاق زوكربيرج منصة ثريدس Threads، لمنافسة تويتر.

وتم إطلاق ثريدز على هيئة تطبيق مستقل،كما يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول إليه بواسطة بيانات دخولهم إلى إنستجرام ومتابعة نفس الحسابات، مما يجعله إضافة سهلة لأكثر من ملياري مستخدم نشط شهريا لإنستغرام بحسب رويترز.

وقال داني هيوسون، رئيس التحليل المالي في شركة الاستثمار إيه.جيه بيل “لا يسع المستثمرين إلا أن يكونوا متحمسين بعض الشيء إزاء احتمال وجود ’قاتل لتويتر’ حقا لدى ميتا”.

يأتي إطلاق ثريدز بعد أن تبادل زكربيرج وماسك انتقادات لاذعة لأشهر، بل وهددا بخوض نزال واقعي في قفص لفنون القتال المختلطة في لاس فيجاس.

توقيت المنافسة يأتي في وقت حرج بعد أن تضعضعت منصة تويتر بشطحات مالكها الملياردير إيلون ماسك الذي فرص قيودا على المنصة وقبل ذلك انسحب من نزال في حلبة المصارعة أمام مارك زوكربيرغ، بعد أن قامت والدة ماسك بثنيه عن منازلة صاحب ميتا وفيسبوك الذي يستعد لمنافسة تويتر.

استغل مارك زوكربيرغ التوقيت الحالي الذي تتعرض فيه تويتر لسخط مشتركيها بعد فرض قيود جديدة وانتشار وسم تعطل تويتر #TwitterDown بعد أن أعلن إيلون ماسك عن وضع قيود كبيرة على المشتركين وتقليص عدد التغريدات التي يمكن الاطلاع عليها فيما اعتبر تخريبا ذاتيا للمنصة من قبل صاحبها الذي يبدو أنه يسعى لتقليص نشاط المشتركين بدلا من زيادته!

وأثار ماسك سخط المشتركين بعد أن حدد للحسابات غير الموثقة بقراءة ما لايزيد عن 600 تغريدة فقط يومياً، والحسابات الجديدة تقرأ 300 تغريدة، وبعدها يتوقف عرض التدوينات!

لتستخدم تطبيق “ثريدز” Threads من إنستجرام، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بتنزيل تطبيق “ثريدز” Threads من متجر التطبيقات، سواء كنت تستخدم نظام iOS (أيفون) أو Android (أندرويد).

قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام حساب إنستجرام الخاص بك. يمكنك استخدام نفس اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحساب إنستجرام.

ستظهر لك الآن شاشة البدء الرئيسية للتطبيق. يمكنك تغيير اسم المستخدم والنبذة المختصرة وصورة الملف الشخصي، أو يمكنك استخدام نفس البيانات من حساب إنستجرام الخاص بك مباشرة.

سيقدم لك التطبيق قائمة مقترحة للحسابات التي يمكنك متابعتها، وستشمل هذه القائمة جميع المتابعين الذين تتابعهم على إنستجرام. يمكنك أيضًا البحث عن متابعين آخرين واستكشاف حسابات تهتم بنفس الاهتمامات الخاصة بك.

بعد ذلك، يمكنك اختيار أن يكون حسابك مفتوحًا للجميع حيث يمكن لأي شخص متابعته ومشاهدة المحتوى الذي تشاركه، أو يمكنك جعل الحساب خاصًا حيث يتطلب من المستخدمين الموافقة على متابعتك.

باستخدام تطبيق “ثريدز” Threads، يمكنك بسهولة إنشاء ومشاركة المنشورات النصية والتفاعل مع متابعيك ومتابعة أصدقائك ومشاهدة المحتوى الذي يشاركه الآخرون.



كيف تظهر المشاركات للمستخدمين في تطبيق ثريدز Threads ؟ يتيح تطبيق “ثريدز” Threads من إنستجرام للمستخدمين نشر مقتطفات نصية طويلة تصل إلى 500 حرف، ويمكنهم أيضًا إرفاق الصور والروابط ومقاطع الفيديو والصور المتحركة GIFs في مشاركاتهم. يمكن أيضًا نشر سلسلة من المشاركات معًا كما يوحي اسم التطبيق.بشكل مشابه لتويتر، يمكن للآخرين التفاعل مع مشاركاتك على ثريدز. يمكنهم إعادة نشر المشاركات (ريتويت)، أو إبداء الإعجاب، أو الرد عليها. تتوفر للمستخدمين خيارات للتحكم في من يمكنه الرد على مشاركاتهم، سواء الجميع أو فقط المتابعون أو فقط المشاركون في المحادثة. يتم توفير هذه الخيارات مباشرة من خلال إعدادات التطبيق.هناك أيضًا خيار إلغاء عدد المرات التي تم فيها إعجاب شخص ما بمشاركتك، وهذا يشبه ميزة إلغاء الإعجاب التي تتوفر في إنستجرام وفيسبوك.بهذه الطريقة، يوفر تطبيق “ثريدز” Threads من إنستجرام تجربة مشابهة لتويتر فيما يتعلق بنشر المحتوى والتفاعل معه، ويضيف بعض المزايا الفريدة التي تتناسب مع بيئة إنستجرام.