مويضي المطيري by مويضي المطيري

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«ثريدز» لا يزال يحتاج مزيد من التطوير

مويضي المطيري by مويضي المطيري

قال المستشار في إدارة الأعمال الرقمية والتقنية الدكتور أنس النجداوي، إن النمو الكبير في أعداد المستخدمين لتطبيق «ثريدز» به نوع من التحيز.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الحدث» أنه لا يمكن مقارنة الطريقة التي بدأ بها تطبيق «ثريدز» بالطريقة التي بدأ بها تويتر، وذلك لوجود قاعدة كبيرة من المستخدمين في «إنستجرام» ويتم الانقال إلى المنصة الجديدة بضغطة زر فقط.

وأشار النجداوي إلى أن هذه الأعداد لا تدل على أن التطبيق الجديد مكتمل وجاهز للمنافسة بنسبة 100%، فالأمر لا يزال يحتاج للتطوير والعمل من أجل رفع مستوى الخدمات والمزايا التي يقدمها التطبيق الجديد.

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