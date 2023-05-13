ثروة مؤسسي غوغل تزيد 17 مليار دولار خلال أسبوع

يجني مؤسسا “غوغل” ثمار هوس الذكاء الاصطناعي، بعد أن أضافا ما يفوق 17 مليار دولار لثروتيهما مجتمعة بينما أزاحت الشركة الستار عن محرك بحث محدث، كما أوردت وكالة “بلومبيرج”.

وزاد صافي ثروة لاري بيج Larry Page بقيمة 8.7 مليار دولار الأسبوع الجاري إلى 106.2 مليار دولار، في حين ارتفعت ثروة سيرغي برين Sergey Brin 8.3 مليار دولار إلى 101.5 مليار دولار، بحسب مؤشر “بلومبيرج” للمليارديرات. ووضعت هذه الزيادة مؤسسي “غوغل” على مسار تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية لهما منذ شباط / فبراير 2021.

أوضحت الشركة الواقعة بمنطقة ماونتن فيو، حيث مقرها في ولاية كاليفورنيا، أثناء مؤتمرها السنوي للمبرمجين الأربعاء الماضي أن “غوغل” ستبدأ في تجربة محرك بحث يعتمد أكثر على المحادثة، وتوفير روبوت الدردشة القائم على الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع. ويساعد ذلك الشركة على تأكيد وتثبيت هيمنتها في مجال تتزايد فيه المنافسة باستمرار. لم تشهد أسهم الشركة الأم، “ألفابت” تغييراً يُذكر عند يوم الجمعة بعد صعودها 8.6% على مدى اليومين حتى الخميس الماضي.

وأصبح بيج وبرين، اللذان يساعدان في جهود الذكاء الاصطناعي وينخرطان بالشركة أكثر مما كان عليه الأمر منذ أعوام، بين أكبر الرابحين خلال 2023 بعد إضافة ما يزيد على 22 مليار دولار إلى ثروتيهما. يحتل الرجلان المرتبتين الثامنة والتاسعة وسط أغنى الأشخاص حول العالم، على الترتيب.

يستفيد أيضاً الرئيس التنفيذي السابق لشركة “غوغل”، إريك شميدت، من طفرة الذكاء الاصطناعي. فقد استثمر في شركات ناشئة عديدة بهذا المجال ورفض الدعوات العلنية بإبطاء وتيرة البحث، محتجاً بمخاوف من تقدم الصين في قطاع التكنولوجيا.

وتبقى غالبية ثروته البالغة 23.5 مليار دولار مرتبطة بشركة “ألفابت”، إذ يُعتبر ثالث أكبر حاملي الأسهم الأفراد. وزاد صافي ثروته بقيمة 1.7 مليار دولار الأسبوع الحالي.