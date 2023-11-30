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ثاني أكبر حصاد في تاريخ روسيا مع استعدادها لتصدير 65 مليون طن من الحبوب

حصاد قياسي قدر بـ151 مليون طن من الحبوب والبقوليات ويعد ثاني أكبر حصاد في تاريخ روسيا، وتضمنت المحاصيل قرابة 99 مليون طن من القمح.

فريق التحرير by فريق التحرير
حبوب

أعلن دميتري باتروشيف وزير الزراعة الروسي عزم بلاده تصدير أكثر من 65 مليون طن من الحبوب بعد حصاد قياسي قدر بـ151 مليون طن من الحبوب والبقوليات ويعد ثاني أكبر حصاد في تاريخ روسيا، وتضمنت المحاصيل قرابة 99 مليون طن من القمح.

وأشار باتروشيف إلى أن روسيا ستكون قادرة على تلبية احتياجاتها الداخلية وزيادة شحناتها للشركاء الأجانب بكميات قياسية. يأتي هذا بعد أن انتهت روسيا من الموسم السابق بصادرات قياسية بلغت 60 مليون طن. وأوضح الوزير أن روسيا حققت ثاني أكبر حصاد في تاريخها خلال الموسم الحالي، مع ارتفاع إنتاج العديد من المنتجات الزراعية الأخرى، مثل الأرز والبطاطس، خلال عام 2023.

وأشار رئيس وزارة الزراعة إلى أنه بسبب ذلك فلن تتم تغطية الاحتياجات المحلية بالكامل فحسب، بل ستكون هناك أيضًا فرصة لإرسال كميات قياسية من الحبوب إلى الشركاء الأجانب.

وقال: «حسب الخطط الموضوعة، هذا أكثر من 65 مليون طن في الموسم الواحد». وأشار باتروشيف أيضًا إلى زيادة كبيرة في إنتاج المحاصيل ذات الأهمية الاجتماعية مثل الأرز والحنطة السوداء. وبذلك يتجاوز إجمالي محصول الأرز 1.1 مليون طن، وهو أعلى بنسبة 24% عما كان عليه في عام 2022. وأضاف الوزير أنه تم دراس 1.6 مليون طن من الحنطة السوداء، وهي واحدة من أعلى النتائج بالنسبة للبلاد. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع إنتاج البذور الزيتية والبطاطس والخضروات وبنجر السكر وعدد من المحاصيل الأخرى في عام 2023، حسبما أفادت تاس.

وسبق أن قدرت وزارة الزراعة في الاتحاد الروسي محصول الحبوب في الاتحاد الروسي عام 2023 بـ 123 مليون طن، منها 78 مليون طن من القمح. وفي سبتمبر/أيلول، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا ستحصد محصولاً من الحبوب قدره 130 مليون طن في عام 2023. وفي وقت لاحق، أفاد باتروشيف أن المزارعين الروس قد جمعوا بالفعل أكثر من 123 مليون طن من الحبوب، في حين سيتم بالتأكيد تحقيق توقعات محصول الحبوب البالغة 130 مليون طن. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تصدير ما يصل إلى 60 مليون طن من الحبوب هذا الموسم.

الحبوب
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...