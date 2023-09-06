ثاني أفضل محصول قمح روسي مقابل أدنى مستوى لحصاد القمح في الولايات المتحدة

اعتلت روسيا قائمة المصدرين للقمح في العالم في موسم 2022-2023 بواقع 46 مليون طن، على ما أفادت احصاءات وزارة الزراعة الأميركية (يو إس دي ايه)، بما يعادل ربع تجارة القمح العالمية هذا العام بعد حصاد قياسي يتراوح بين 92 إلى 100 مليون طن خلال موسم 2022-2023، فيما يُتوقع أن تنخفض صادرات الولايات المتحدة من القمح إلى أقل من 20 مليون طن، وهو أدنى مستوى لها منذ نصف قرن.

تتجه روسيا نحو ثاني أفضل محصول لها على الإطلاق بانتاج حوالي 90 مليون طن، بحسب سيباستيان بونسيليه، المتخصص في شركة أغريتيل لاسواق المواد الاولية الزراعية.

أصبح القمح جزءا أساسيا من النظام الغذائي للبشرية منذ أن زُرع لأول مرة في بلاد ما بين النهرين قبل آلاف السنين حيث المناخ المعتدل بحسب أ ف ب.

تهيمن روسيا على سوق تصدير القمح العالمي حيث يتنافس اثنا عشر بلدا على امداد السوق العالمي بالمحصول الذي تستخدمه معظم الدول لإنتاج الخبز وهو أبسط السلع الأساسية لقسم كبير من سكان العالم.