ثالث جائزة لرونالدو مع النصر السعودي

نال أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي جائزة أفضل لاعب في غرب قارة آسيا، عن شهر شباط/فبراير المنصرم، لتصبح بذلك ثالك جائزة يحصل عليها عقب انتقاله للفريق السعودي.

وتوّج كريستيانو بجائزتين قبل عدة أيام، الأولى كانت جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي للمحترفين، عن الشهر نفسه، والثانية كانت جائزة افضل هدف في المرحلة 18 من الدوري المحلي.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد طرح يوم الأربعاء الماضي عبر موقعه الرسمي، الاستفتاء الجماهيري الخاص بأفضل لاعب في غرب القارة خلال الشهر الماضي.

ومع انتهاء مهلة التصويت نال “الدون” 48% من الأصوات، مقابل 45% لآسو رستم لاعب الشرطة العراقي.

حصل رونالدو على 73957 صوتاً

وكان من ضمن المنافسين على الجائزة إلى جانب رونالدو ورستم، لاعب الهلال السعودي أوديون إيغالو ولاعب العين الإماراتي كودجو لابا ولاعب المنامة البحريني مهدي عبد الجبار ونجم الهعربي القطري عمر السومة.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقعه الإلكتروني: “قدم البرتغالي كريستيانو رونالدو مستوى رائع للغاية في شهر شباط/ فبراير بتسجيله 8 أهداف في مسابقة الدوري السعودي، منها هدف في مرمى الفتح وأربعة “سوبر هاتريك” في شباك الوحدة وثلاثية “هاتريك” في مرمى ضمك ليقود فريقه النصر إلى قمة الترتيب العام للمسابقة”.