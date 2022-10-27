تِكمو، أحدث شركة تقنية مالية تحصل على ترخيص المركزي السعودي

أعلن البنك المركزي السعودي الترخيص لشركة من شركات التقنية المالية الجديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وهي: شركة الدفع الذكي المالية “تِكمو” -Tiqmo– وذلك لتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الشركات المرخص لها من قِبل البنك المركزي لتقديم خدمات المدفوعات 22 شركة، إضافة إلى حصول 5 شركات على موافقة أولية.

وتأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي في تمكين قطاع التقنية المالية عبر السماح بدخول أنشطة جديدة؛ لتعزيز استقرار ونمو القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما يصدر من متطلبات رقابية وإشرافية، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد البنك المركزي السعودي السعي المستمر لدعم قطاع شركات المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وبما يُحقق أهدافه لتعزيز مستوى الشمول المالي، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع. كما ستسهم هذه الخطوة في تحقيق أهداف إستراتيجية التقنية المالية بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع. مشدداً في الوقت ذاته، على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبل البنك المركزي، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.

#البنك_المركزي_السعودي يعلن الترخيص لشركة تقنية مالية في مجال المدفوعات.https://t.co/FOqn4oQrje pic.twitter.com/2lYAqmKtva — SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) October 27, 2022