تُــوم وشراكة “دي دي كاب” لتقديم ابتكارات جديدة في التمويل الإسلامي الرقمي

تعتزم تُــوم tuum، مزوّد الخدمات المصرفية الأساسية من الجيل التالي، طرح مجموعة شاملة من الحلول المصرفية الإسلامية في معرض سيملس الشرق الأوسط 2025. يأتي هذا الإطلاق ليعزز التزام الشركة بتمكين المؤسسات المالية من تقديم حلول مصرفية حديثة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويُعد تطورًا مهمًا بعد إعلانها العام الماضي عن قدراتها الأساسية الأولى في التمويل الإسلامي.

يُتوقع أن يصل حجم قطاع التمويل الإسلامي إلى 5.9 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2026. ورغم هذا النمو، لا تزال التكنولوجيا القديمة ونقص الحلول الرقمية القابلة للتوسع تُعيق قدرة البنوك الإسلامية على التحديث والابتكار. ولمعالجة هذه التحديات، صُممت مجموعة تُــوم للمصرفية الإسلامية لتمكين المؤسسات المالية عبر منصة سحابية مرنة وقابلة للتوسع تضمن الامتثال الكامل لمبادئ الشريعة الإسلامية. تدعم هذه المنصة كلاً من البنوك الإسلامية الكاملة والنوافذ الإسلامية ضمن البنوك التقليدية. ميلجان ستامنكوفيتش، نائب الرئيس للمبيعات في تُــوم أوضح بالقول: “مع تزايد الطلب على الحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تحتاج المؤسسات المالية إلى منصة مصرفية أساسية تجمع بين الامتثال والابتكار. وتوفر تكنولوجيا تُــوم الحديثة والسحابية هذا الأساس، وتُعزز شراكتنا مع “دي دي كاب” من عرضنا من خلال أتمتة العمليات الرئيسية في التمويل الإسلامي.”

مميزات حل تُــوم للمصرفية الإسلامية

يشمل العرض الموسّع الآن حسابات وودائع إسلامية متخصصة (المضاربة، الوكالة، الوديعة، القرض الحسن)، بالإضافة إلى وحدة متقدمة للتمويل الإسلامي تعتمد على التورق لتمويل الأفراد. ومن أبرز ما يميز هذا الحل:

حسابات الودائع الإسلامية : تدعم حسابات المضاربة، والوكالة، والوديعة، والقرض الحسن، مع توزيع آلي للأرباح.

: تدعم حسابات المضاربة، والوكالة، والوديعة، والقرض الحسن، مع توزيع آلي للأرباح. احتساب وتوزيع الأرباح في الوقت الفعلي : يضمن توزيعًا دقيقًا وشفافًا للأرباح، متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية.

: يضمن توزيعًا دقيقًا وشفافًا للأرباح، متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية. وحدة مستقلة لتوزيع الأرباح : يمكن دمجها مع أي نظام مصرفي أساسي لتوزيع الأرباح تلقائيًا.

: يمكن دمجها مع أي نظام مصرفي أساسي لتوزيع الأرباح تلقائيًا. امتثال شرعي آلي : تحقق مدمج للامتثال لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي).

: تحقق مدمج للامتثال لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي). تمويل قائم على التورق : يضمن الامتثال السلس لتنفيذ رقمي لعمليات المرابحة والاستصناع.

: يضمن الامتثال السلس لتنفيذ رقمي لعمليات المرابحة والاستصناع. إطار تمويل موحد: دمج التمويل الإسلامي ضمن وحدة القروض والتمويل القائمة في تُــوم، مما يتيح إدارة التمويل التقليدي والإسلامي والإسلامي ضمن نظام موحد.

تحفيز النمو والتوسع المستقبلي

يتماشى دخول تُــوم إلى قطاع المصرفية الإسلامية مع توسعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يزداد الطلب على حلول مصرفية رقمية أولًا ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقد صُممت منصة تُــوم السحابية بمرونة تتيح إمكانية النشر عبر مزودي الخدمات السحابية المحليين والعالميين لضمان الامتثال لمتطلبات التواجد المحلي للبيانات.

وبناءً على هذا الإطلاق، تعمل تُــوم بالفعل على تطوير حلول البطاقات الإسلامية، بما في ذلك بطاقات الخصم الإسلامية، وبطاقات الائتمان القائمة على الأجرة، وبطاقات التورق، والتي سيتم إطلاقها ضمن خارطة المنتجات لعام 2025. وتؤكد مشاركة تُــوم في معرض

شراكة استراتيجية لتعزيز الحلول

دخلت تُــوم في شراكة مع “دي دي كاب”، المزود الرائد للمعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمرتكزة على شرط وجود الأصول. تُعزز هذه الشراكة قدرات تُــوم من خلال أتمتة عمليات التورق، وتبسيط تنفيذ التجارة، وتسجيل الأصول، وتتبع التسوية، مع ضمان الامتثال التام للشريعة. وصرح ميلجان ستامنكوفيتش، نائب الرئيس للمبيعات في تُــوم، أن هذه الشراكة تُعزز عرضهم من خلال أتمتة العمليات الرئيسية في التمويل الإسلامي.