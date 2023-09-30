تي إكس ون نتوركس تعزز الأمن السيبراني بالموثوقية والسلامة

يعتبر تيرينس ليو، الرئيس التنفيذي لشركة “تي إكس ون نتوركس” TXOne Networks، من رواد حلول الأمن السيبراني المتطورة للتكنولوجيا التشغيلية (OT) وأنظمة التحكم الصناعية. وتتمثل مهمته في تعزيز الموثوقية والسلامة ضد التهديدات السيبرانية في المشهد الصناعي الديناميكي.

بقلم: سعدية أحمد

يعتبر تيرينس ليو خبيراً مرموقاً في مجال الأمن السيبراني، وقبل انضمامه إلى “تي إكس ون نتوركس”، شغل تيرينس ليو منصب نائب الرئيس في شركة “تريند مايكرو”، وهي شركة مشهورة في مجال الأمن السيبراني. وقدم ليو مساهمات كبيرة من خلال قيادة مجموعة تكنولوجيا الدفاع عن تهديدات الشبكات التابعة لشركة “تريند مايكرو”، حيث لعب دوراً محورياً في توسع الشركة في قطاع شبكات الاتصالات. وتضمنت مسؤولياته واسعة النطاق حماية أجهزة وخدمات إنترنت الأشياء، بالإضافة إلى توسيع تواجد الشركة من الأنظمة المحلية إلى الشبكات الطرفية والأساسية.

ثروة من الخبرة

قبل توليه منصبه في “تريند مايكرو”، شغل ليو منصب الرئيس التنفيذي لشركة “برودويب”Broadweb، حيث قدم مساهمات كبيرة من خلال تحديد وتنفيذ منتج الشركة المبتكر لفحص الحزم العميقة (DPI) وإستراتيجية الأعمال. وحظيت قيادته الحكيمة وحلوله الرائدة باهتمام العديد من موردي الشبكات والأمن المرموقين، مما عزز مكانة “برودويب” كلاعب رئيسي في الصناعة. وفي النهاية، أدركت “تريند مايكرو” قيمة وأهمية “برودويب” فاستحوذت علىيها في تشرين الأول / أكتوبر 2013.

مؤهلات أكاديمية متفوقة

حصل تيرينس ليو على شهادتي الدكتوراه والماستر في علوم الكمبيوتر من جامعة تسينغ هوا الوطنية المرموقة في تايوان، وقد تمكن ليو، بفضل خلفيته الأكاديمية القوية وخبرته الواسعة في القطاع، من تطوير حلول مبتكرة رئيسية لمشهد الأمن السيبراني المتطور باستمرار. وتتمثل مساهماته في هذا المجال في العديد من براءات الاختراع والمنشورات التي حصل عليها في المجلات المرموقة ومنها معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات/رابطة آلات الحوسبة IEEE/ACM.

تقديم الحلول الأمنية للعملاء

توفر شركة “تي إكس ون نتوركس”، تحت قيادة ليو الحكيمة، حلول الأمن السيبراني المصممة خصيصاً لأنظمة التحكم الصناعية (ICS) وبيئات التكنولوجيا التشغيلية. وتستخدم الشركة منهجية الثقة الصفرية في التكنولوجيا التشغيلية OT Zero Trust للأنظمة الفيزيائية السيبرانية (CPS) وتتعاون بشكل وثيق مع أبرز الشركات المصنعة ومشغلي البنية التحتية لتطوير استراتيجيات دفاعية فعالة ومعالجة الثغرات الأمنية في البيئات الصناعية.

تتمثل المهمة الأساسية لشركة “تي إكس ون نتوركس” في ضمان التوافر المستمر للأنظمة الصناعية من خلال التصدي بشكل استباقي لتحديات الأمن السيبراني التي لديها القدرة على تعطيل العمليات الحيوية. وتعمل حلولها الشاملة على تمكين العملاء من الاستفادة من فوائد أنظمة التحكم المتصلة بالشبكة مع ضمان سلامة الموظفين، والحفاظ على المرونة التشغيلية، فضلاً عن حماية الأصول القيمة. وتدعم شركة “تي إكس ون نتوركس” نهج الثقة الصفرية في التكنولوجيا التشغيلية OT Zero Trust، الذي يشمل تدابير أمنية تتمحور حول الأصول طوال دورة حياة الأصول ذات المهام الحرجة. ويتضمن هذا النهج فحص ما قبل الخدمة، وحماية نقطة النهاية، والدفاع عن الشبكة خلال مراحل مختلفة مثل الإعداد والتجهيز والإنتاج والصيانة.

منهجية الثقة الصفرية في التكنولوجيا التشغيلية للأنظمة الفيزيائية السيبرانية

تتميز شركة “تي إكس ون نتوركس” بالتكنولوجيا التشغيلية الأصلية، والمدعومة بمحرك TXODI وبدعم من فريق بحث عالمي المستوى. وتوفر حلولها الشاملة حماية متعددة الطبقات، وتغطي نفقات الشبكة ونقطة النهاية والتفتيش. وهي توفر الدعم لأكثر من 6000 مجموعة من المعلمات الدقيقة لبروتوكول ICS، مما يتيح التقسيم الدقيق للشبكة. يحتفظ ICS Application Vault بـ 8000 عملية برمجية للتكنولوجيا التشغيلية. وتقدم شركة “تي إكس ون نتوركس” حلاً برمجياً مثبتاً وقابلاً للتطوير على مستوى المؤسسات مع إدارة مركزية متعددة المواقع وعمليات نشر موزعة، مما يضمن عمليات سلسة دون أي تأثير على الأنظمة والعمليات الحالية.

حالات استخدام محددة

تعالج “تي إكس ون نتوركس” أيضاً حالات استخدام محددة، بما في ذلك حماية الأصول القديمة، وتطبيق أجهزة نظام منع الإختراق IPS المصممة لهذا الغرض مع تجزئة الشبكة لتقليل الاضطرابات التشغيلية الناجمة عن الهجمات الإلكترونية، وحماية الأصول غير القابلة للتصحيح من خلال التصحيح الظاهري القائم على الشبكة، وضمان الإمداد الوارد/الصادر الخالي من البرامج الضارة أمن السلسلة مع حلول التفتيش الأمني الخالية من التثبيت.

تقديم حافة V2

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة “تي إكس ون نتوركس” عن الجيل الثاني من محركها “إيدج”Edge، المعروف باسم “إيدج في 2” Edge V2. تم تصميم هذا الابتكار للقضاء على انتشار إصابات شبكة التكنولوجيا التشغيلية وحماية العمليات الموثوقة. يقدم Edge V2 إنشاء القواعد تلقائياً، مما يبسط تجزئة الشبكة في بيئات التكنولوجيا التشغيلية المعقدة والواسعة النطاق. ويتوقع أن يفيد هذا التقدم قطاعات مثل التصنيع والنفط والغاز والسيارات والأدوية، مما يوفر تجزئة مبسطة للشبكات وقدرات معززة للأمن السيبراني.

وتتكون بيئات التكنولوجيا التشغيلية (OT) في الغالب من شبكات موسعة ومتنوعة ومترابطة. في هذه الإعدادات، يمكن أن ينتشر اختراق جهاز واحد بسرعة عبر الشبكة الداخلية، مما يؤثر على جميع الأجهزة المتصلة الأخرى. وتعد تجزئة الشبكة الفعالة بمثابة الخطوة الأولية والحاسمة في إدارة وتخفيف تأثير الحوادث الأمنية. ومع ذلك، يكمن التحدي في حقيقة أن كل قطاع من قطاعات الشبكة يشتمل عادةً على تطبيقات وبرامج وأجهزة متميزة تتعاون لتنفيذ وظائف تكنولوجيا تشغيلية محددة.

تصنيف عالمي

تقدم شركة “تي إكس ون نتوركس” حلولاً قائمة على الشبكة ونقطة النهاية تتكامل مع الترتيبات ذات الطبقات والأصول المتنوعة المشتركة في مواقع العمل، ما يوفر أماناً إلكترونياً دفاعياً عميقاً في الوقت الفعلي لكل من الأجهزة ذات المهام الحرجة وشبكة التكنولوجيا التشغيلية. وقامت مجلة CRN في نيسان / أبريل 2023 بتصنيف شركة “تي إكس ون نتوركس” ضمن قائمة “أروع 10 شركات في مجال أمن إنترنت الأشياء”، ومنحت “فروست اند سوليفان” شركة “تي إكس ون نتوركس” في أيار / مايو 2023 جائزة القيادة الاستراتيجية التنافسية لعام 2023 لأمن التكنولوجيا التشغيلية. وفي آب / أغسطس 2023، تم اختيار شركة “تي إكس ون نتوركس” أيضاً كمبتكر معتمد في منصة “نافيغايتور” Navigator لحماية شبكات تكنولوجيا المعلومات/التكنولوجيا التشغيلية لعام 2023 من قبل Westlands Advisory.