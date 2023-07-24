تيك توك يتقمص تويتر ويتيح نشر تدوينات النص

أعلنت تيك توك عن ميزة جديدة تتيح نشر تدوينات النص ويمكن لمستخدمي TikTok الآن نشر تحديثات نصية بالإضافة إلى مقاطع الفيديو وسلسلة من الصور – تمامًا كما تتنافس ثريدس من ميتا مع تويتر على التدوينات الصغيرة. تظهر المنشورات النصية مشابهة لقصص Instagram بشكل مرئي: يمكن للمستخدمين إضافة لون للخلفية ، وتحرير طريقة ظهور النص ، وإضافة الموسيقى والملصقات إلى المنشور.

المشاركات لها حد 1000 حرف. ,يمكن للمشتركين أو المتابعين الآخرين أيضًا التفاعل مع المنشور بطريقة مشابهة لكيفية تفاعلهم مع الفيديو – عن طريق الدمج والثنائي والتعليق.

تستدعي إضافة هذه الميزة في هذا التوقيت الملاحظة، خاصة مع تنافس منصات عديدة للتدوينات القصيرة لتكون بديلا عن تويتر الذي يخضع حاليا لشطحات وتقلبات مزاج صاحبه الملياردير إيلون ماسك.