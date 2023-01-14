تيك توك محظور حكومياً في 21 ولاية أمريكية

أصبح عدد الولايات الأمريكية التي تحظر تطبيق الفيديو الشهير «تيك توك» على أجهزة الحكومة، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الإلكتروني 21 ولاية مع انضمام ولاية كنتاكي إلى 20 ولاية أخرى سبق لها ان حظرت التطبيق.

وقالت ولاية كنتاكي، إنها حدثت دليل الموظفين الخاص بها لمنع موظفي الولاية من استخدام الأجهزة التي تديرها الحكومة للوصول إلى التطبيق الصيني «بخلاف أغراض إنفاذ القانون». ووقع حاكم ولايتي ويسكونسن ونورث كارولاينا أوامر تحظر «تيك توك» على الأجهزة الحكومية الخميس.

واتخذت ولايات أوهايو ونيوجيرزي وأركنسو إجراءات مماثلة في وقت سابق من هذا الأسبوع. ومضت بعض الولايات قدماً في ما هو أبعد من استهداف «تيك توك». فقد حظرت نيوجيرسي وويسكونسن أيضا بائعي ومنتجات وخدمات شركات صينية أخرى منها «هواوي تكنولوجيز» و«هيكفيجن» و«تينسنت» القابضة، مالكة «ويتشات»، وشركة «زد.تي.إي» بالإضافة إلى شركة «كاسبرسكي» الروسية.

واكتسبت الدعوات لحظر «تيك توك» من أجهزة الحكومة زخماً بعدما قال كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في تشرين الثاني / نوفمبر إنه يشكل مخاطر على الأمن القومي.

وأشار راي إلى التهديد المتمثل في أن الحكومة الصينية قد تسخر التطبيق للتأثير على المستخدمين أو التحكم في أجهزتهم.

وتسعى «تيك توك» التي لديها أكثر من 100 مليون مستخدم منذ ثلاث سنوات إلى طمأنة واشنطن بأنه لا يمكن الوصول إلى البيانات الشخصية للأمريكيين، ولا يمكن التلاعب بمحتوياتها من الحزب الشيوعي الصيني، أو أي كيان آخر خاضع لبكين.

وأقر الرئيس جو بايدن الشهر الماضي مشروع قانون للتمويل الحكومي يتضمن حظراً على الموظفين الاتحاديين يمنعهم من استخدام أو تنزيل «تيك توك» على الأجهزة المملوكة للحكومة.