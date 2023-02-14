أعلنت منصة “تيك توك” أنها تماشياً مع أهداف اليوم العالمي للإنترنت الآمن 2023، تؤكد على التزامها بدعم بيئة ممتعة وشاملة أكثر أماناً للمستخدمين للمشاركة والإبداع والإلهام والتواصل.

وقالت في بيان لها إنها تواصل في إطلاق مبادرات تهدف إلى دعم مجتمع آمن حيث يزدهر التعبير الإبداعي، ومنها الإصدار المنتظم لتقارير إنفاذ توجيهات المجتمع، بالإضافة إلى إطلاق تحديثات على ميزات الأمان، والمشاركة بشكل تفاعلي مع المجتمع.

تعزيز السلامة دعماً للإبداع

ولفت البيان إلى أنه بالنسبة إلى تيك توك، يمثّل الأمان والإبداع عنصران متكاملان لا يفترقان. فحين يشعر المستخدمون بالأمان والراحة وبأنّهم معنيين ومشمولين، سيكونون أكثر ميولاً إلى التعبير عن أنفسهم بشكل صادق ومبدع. وهذه المهمّة تدعم الموضوع الذي تمّ اختياره لليوم العالمي

إنفاذ توجيهات المجتمع خلال الربع الثالث من عام 2022

واضاف: حفاظاً على بيئة آمنة وإيجابية للمستخدمين، تتّخذ تيك توك الإجراءات اللازمة بشأن المحتوى والحسابات التي تنتهك توجيهات المجتمع وشروط الخدمة التي حدّدتها المنصّة، كما تعمل على نشر المعلومات بشكل منتظم عن هذه الإجراءات وذلك من باب الحفاظ على مسؤوليتها أمام المجتمع.

وفقاً لتقرير إنفاذ توجيهات المجتمع الأخير الصادر عن تيك توك للربع الثالث من عام 2022، حذفت المنصّة ما مجموعه 793,167 مقطع فيديو مخالفاً في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال هذه الفترة، و2,164,069 مقطعاً في المملكة العربية السعودية. وبلغت معدلات الحذف الاستباقية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية 94.4% و93.9% على التوالي، مما يعني أنّ معظم مقاطع الفيديو قد تم تحديدها وحذفها قبل إرسال التقرير.

أحدث المبادرات حول سلامة المستخدم

وأشار إلى أن تيك توك تطبق باستمرار تدابير جديدة من أجل تعزيز أمان المستخدم من خلال تقديم مزايا وإعدادات وعناصر تحكم جديدة، مع التركيز على حماية المستخدمين الأصغر سناً ومنحهم القدرة على التحكم أكثر بتجربتهم، مما يضمن طريقةً أسهل للمشاركة والتفاعل.

التحديثات داخل المنصّة

وأكد البيان أن تيك توك تضع إعدادات الخصوصية الخاصّة بالحسابات المسجّلة للمستخدمين بين 13 و15 سنة لتكون حسابات خاصّة تلقائيا ممّا يجعل التواصل للمستخدمين الأصغر سناً أكثر أماناً. وحين يكون الحساب خاصاً، لا يتمكن من مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بالمستخدم سوى الشخص الذي يوافق عليه المستخدم كمتابع. إلى ذلك، رفعت المنصة أيضاً الحد الأدنى للسن لاستضافة حلقات البث المباشر على تيك توك TikTok Live من 16 إلى 18 سنة، وتختبر المنصّة حالياً ميزة جديدة تسمح لمنشئي محتوى البث المباشر بحصر البث المباشر للمستخدمين البالغين فقط.

كما وأعادت تيك توك التأكيد على التزامها بأن تكون مساحة أكثر أماناً للإلهام من خلال تقديمها لنظام تصنيف المحتوى المعروف باسم Content Levels، والذي ينظم المحتوى بناءً على مستوى النضج المرتبط بالموضوع، مما يساعد على منع المحتوى الذي يتناول مواضيعاً موجّهة للأشخاص الأكبر سنّاً من الوصول إلى الجمهور الأصغر سناً أي للمستخدمين بين 13 إلى 17 سنة.

بناء الوعي وبدء المحادثات

استكمالاً لتلك الجهود، تستضيف تيك توك بانتظام الأحداث وتفعّل الشراكات في جميع أنحاء المنطقة من أجل نشر الوعي حول مزايا السلامة الموجودة على المنصّة، وعن الرفاه الرقمي على نطاق أوسع.

وبهدف بناء الوعي في المنطقة بشأن ميزة ربط الحسابات للعائلة، استضافت تيك توك أحداثاً تفاعلية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث تمكن الضيوف من تعلم واختبار معرفتهم بميزات السلامة والرفاه الرقميين على تيك توك. وقد تعاونت المنصّة أيضاً مع آباء من صانعي المحتوى من أجل إنشاء مجموعة من مقاطع الفيديو التعليمية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في إطار حملة “أكثر أماناً لك”.

وفي السياق نفسه، استضافت تيك توك مؤخّراً أول قمّة على الإطلاق للصحّة النفسية في جمهورية مصر العربية وذلك دعماً لليوم العالمي للصحة العقلية، حيث تمت دعوة الضيوف من جميع أنحاء الشرق الأوسط لمعرفة المزيد حول كيفية حماية صحتهم النفسية والعقلية في كل من العالمين المادي والرقمي. وجاء ذلك كجزء من جهود تيك توك المستمرة لضمان أمان المستخدم والتزامها ببناء مساحة داعمة حيث يشعر المجتمع بالقدرة على التعبير عن الذات بشكل صادق وأصيل.

واستضافت تيك توك مؤخّراً فعاليات في دبي والرياض لتعيد التأكيد على الجهود التي تبذلها المنصّة دعماً لبناء بيئة أكثر أماناً ومتعةً وشمولية. وتضمّنت الأحداث التي أًقيمت في مقهى Sereni-tea by Tania’s Teahouse في دبي ومطعم La Brasserie في فندق الفيصلية في الرياض، قائمة طعام منسّقة مستوحاة من ميزات السلامة والأمان الموجودة على المنصة. كما شارك الحاضرون في مسابقة جماعية ممتعة سمحت لهم باختبار معرفتهم بالإجراءات التي تفرضها تيك توك حفاظاً على أمان المجتمع.

مسيرةٌ مستمرّة

تؤمن تيك توك بشدّة بأهمّية حماية أمان ورفاه مجتمعها وتؤكّد على أنّه ما من حدود لذلك. وستستمرّ المنصّة خلال عام 2023 بدعم سلامة المستخدم كأولوية قصوى، وبمواصلة تطبيق التحديثات وبناء الشراكات ونشر الوعي للحفاظ على تيك توك كمساحة ترحّب بالجميع، وتسمح للمجتمع بالتعبير عن الذات والترفيه والتواصل، في أجواء مريحة وممتعة.