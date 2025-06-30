تيك توك سيباع لأثرياء لم يكشف عنهم الرئيس ترامب

أعلن الرئيس دونالد ترامب أن لديه مشترٍ لتطبيق تيك توك، تطبيق مشاركة الفيديو الذي حُظر في الولايات المتحدة بزعم أنه يُشكل خطرًا على الأمن القومي. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، قال ترامب إن لديه مجموعة من “الأثرياء للغاية” على استعداد لشراء المنصة بحسب تقارير صحفية. وأضاف مازحًا: “سأخبرك بذلك خلال أسبوعين تقريبًا”. يتطلب البيع موافقة الحكومة الصينية، لكن ترامب أخبر فوكس أنه يعتقد أن الرئيس شي جين بينغ “سيوافق على ذلك “. هذا الشهر، أرجأ ترامب للمرة الثالثة تطبيق قانون يُلزم ببيع تيك توك. يتطلب التمديد الأخير من الشركة الأم، بايت دانس، التوصل إلى اتفاق لبيع المنصة بحلول 17 سبتمبر. انتهت صفقة سابقة لبيع تيك توك لمشترٍ أمريكي في أبريل، عندما اختلف البيت الأبيض مع الصين بشأن رسوم ترامب الجمركية. ليس من الواضح ما إذا كان المشتري الحالي الذي يقول ترامب إنه اختاره هو نفسه الذي كان ينتظر دوره قبل ثلاثة أشهر. وأقرّ الكونجرس الأمريكي قانونًا يُلزم ببيع تيك توك في أبريل من العام الماضي، حيث أشار المشرعون إلى مخاوف من أن التطبيق أو شركته الأم قد يُسلّمان بيانات المستخدمين الأمريكيين إلى الحكومة الصينية، وهو ما نفته تيك توك. انتقد ترامب التطبيق خلال ولايته الأولى، لكنه اعتبره عاملاً في فوزه بانتخابات 2024، وهو الآن يدعم استمرار استخدامه في الولايات المتحدة. كان من المفترض أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 19 يناير، لكن ترامب أرجأ تطبيقه مرارًا وتكرارًا من خلال إجراءات تنفيذية، وهي خطوات أثارت انتقادات لتجاوزه قرارات المشرعين في الكونجرس. طعنت تيك توك في دستورية القانون، لكنها خسرت استئنافها أمام المحكمة العليا الأمريكية. يؤكد ترامب تأجيلًا إضافيًا لحظر تيك توك أو الموعد النهائي لبيعه.

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