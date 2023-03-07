فى إطار إلتزام “تيك توك” المتواصل بتقديم محتوى تعليمي متميز، أطلقت منصة الفيديوهات القصيرة الرائدة عالميًا مركز محتوى التعلم الالكتروني تحت اسم “جاهزين للدراسة”، حيث عقدت عدة شراكات مع عدد من أفضل منصات التعلم الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتوفير محتوى متميز لمرحلة التعليم الثانوي وكيفية التحضير للامتحانات، وذلك من خلال المركز الجديد، كما سيقدم المركز دورات مبسطة ونصائح حول الاستعداد للامتحانات لمساعدة الطلاب على تحقيق أهدافهم الدراسية، هذا بالإضافة إلى إتاحة الوصول إلى منصات التعلم الإلكتروني للشركاء.

وتستمر “تيك توك” في تقديم محتوى موثوقًا به وأصيلًا لمساعدة الطلاب من الاستفادة من محتوى التعلم، والاستعداد للامتحانات بشكل أكثر فعالية، من خلال التعاون مع بعض المنصات التعليمية الأكثر شعبية في المنطقة، مثل منصات أبواب التعليمية Abwab، نون أكاديميNoon Academy، و نفهم Nafham ،حيث سيعمل مركز محتوى التعلم كموقع رئيسي لعرض محتوى التعليم المدرسي والدروس حول موضوعات مختلفة لطلاب الصف العاشر إلى الصف الثاني عشر (الأول الثانوي حتى الثالث الثانوي).

ويبنى مركز محتوى التعلم على المحتوى التعليمي المفيد المتواجد في “تيك توك”، والذي يجمع بين التعلم والترفيه لإشراك طلاب المدارس الثانوية في العملية التعليمية، وتعزيز تبادل الأفكار داخل المجتمع.

وكجزء من هذه المبادرة، سينشر شركاء “تيك توك” بانتظام مقاطع فيديو تعليمية وتحديثات متعلقة بالمناهج على المنصة، وسيحتوي المركز أيضًا على حسابات الشركاء ومحتوى كبير من صانعي المحتوى التعليمي، الذي سيغطي مجموعة واسعة من الموضوعات والقضايا، منها نصائح وحيل الرياضيات ودروس اللغة والاختراعات العلمية ونصائح واستراتيجيات إدارة الوقت بالاضافة إلى كيفية التعامل مع القلق من الامتحانات.

وستنبه الإشعارات مستخدمي “تيك توك” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول مركز محتوى التعلم، حيث ستقوم بتوجيههم إلى الصفحة الرئيسية للاطلاع على المحتوى التعليمي.