تيك توك تخفض توقعاتها لعائدات الإعلانات ملياري دولار

أعلنت منصة “تيك توك“، التابعة لشركة “بايت دانس” (ByteDance)، تخفيض توقعاتها لإيرادات الإعلانات لعام 2022 بنحو ملياري دولار، وذلك بسبب التباطؤ العالمي الذي أضر بعمالقة التكنولوجيا في العالم فيما تستكشف الشركة توسيع عملياتها في التجارة الإلكترونية التي تحقق عوائد كبيرة لها في الصين.

تتوقع الشركة الحصول على عائدات بنحو 10 مليارات دولار، نزولا من 12 مليار دولار سابقاً.

وتنشط الشركة عبر منصتها TikTok Shop بالفعل في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا ، حيث يلقى إقبالا كبيرا لدى المستخدمين ، لا سيما في إندونيسيا فيما تضاعفت المبيعات على Douyin ، التطبيق الصيني الشقيق لـ TikTok ، أكثر من ثلاث مرات على أساس سنوي – إلى حد كبير نتيجة للتجارة المباشرة ؛ وتحتاج TikTok إلى اللحاق ببعض منافسيها، وأكبرهم أمازون لكن التحركات مثل التفكير في فتح مراكز تسليم المشتريات الخاصة بها تظهر تفاني الشركة في جعل التجارة الاجتماعية نشاطا ناجحا لديه.

ما سبب تراجع الإنفاق التسويقي على مستوى العالم ؟

على غرار معظم منصات التواصل الاجتماعي؛ تحقق “تيك توك” أغلب إيراداتها من الإعلانات، لكن بعد ارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم، تراجعت الكثير من الشركات عن التسويق لمنتجاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فكثير من الشركات كانت تقترض لتمويل إعلاناتها، ومع رفع الفائدة تمتنع الشركات عن الاقتراض، وبالتالي تمتنع عن الإعلان.

وأعلنت شركات كبرى في العالم، مثل “ألفابت” و”أمازون” و”ميتا” و”مايكروسوفت“، نتائج أقل بكثير من التوقُّعات، مما خفّض قيمتها السوقية بمئات المليارات من الدولارات.

توجيه اللوم للموظفين

نقلت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، عن مصادر مطلعة، أن الرئيس التنفيذي لـ”تيك توك”، “شو زي تشو” وجه اللوم للموظفين لعدم دفع المبيعات بصورة كافية في كل من الإعلانات والتجارة الإلكترونية.

التوقعات بانخفاض الإيرادات قد يعد إشارة واضحة على أن “تيك توك”، التي تحظى بشعبية كبيرة خاصة بين الشباب، تواجه نفس الركود الذي واجهته ميتا وتويتر، والذين قاما بتسريح آلاف الموظفين خلال هذا الأسبوع.