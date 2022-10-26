تيكوم تحقق أرباحاً فاقت 211 مليون درهم في الربع الثالث

كشفت مجموعة تيكوم الإماراتية التي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، أن صافي أرباحها في الربع الثالث من العام الجاري بلغت 211 مليون درهم إماراتي بزيادة بلغت نسبتها 70% عن العام الماضي.

وأعلنت المجموعة عن نتائجها المالية للربع الثالث وفترة الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 أيلول/سبتمبر المنصرم، وجاءت كالتالي:

نتائج الربع الثالث 2022:

ارفعت الإيرادات بنسبة 12.48% على أساس سنوي إلى 490 مليون درهم إماراتي، مدفوعةً بزيادة معدلات الإشغال على مستوى محفظة الأصول، ولا سيّما المساحات المكتبية والمستودعات وسكن العاملين

نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الثالث بنسبة 26.76% على أساس سنوي إلى 364 مليون درهم إماراتي، مما ساهم في تحسين هوامش الربح، وجاء ارتفاع الأرباح مدفوعاً بنمو الإيرادات وانخفاض تكاليف العمليات التشغيلية نتيجة تنفيذ مبادرات عدّة لتعزيز مستويات الكفاءة على مستوى المجموعة

ارتفع صافي الأرباح للربع الثالث بنسبة 70% على أساس سنوي إلى 212 مليون درهم إماراتي بفضل استمرار وتيرة النمو المطردة في جميع قطاعات الأعمال

نتائج الأشهر التسعة الأولى 2022:

ارتفعت الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بنسبة 15% على أساس سنوي إلى 1.48 مليار درهم إماراتي بفضل النمو القويّ في جميع قطاعات الأعمال

حتى 30 أيلول/سبتمبر 2022، استقرّت معدلات إشغال الأصول التجارية والصناعية عند 83.5%، مسجلةً نموّاً للربع الثالث على التوالي وبزيادة فارقة مقارنة بمعدلات الإشغال المسجلة بنهاية عام 2021 والتي بلغت 78.3%. ويُعزى هذا النمو المطّرد في معدلات الإشغال إلى النسبة العالية للاحتفاظ بالعملاء، وزيادة عدد العملاء الجدد عبر محفظة الأصول بفضل النمو والتنويع الاقتصادي المستمر في دبي. تتضمن قائمة العملاء الجدد “موتورولا سوليوشنز” و “راكوتين” و “دوبات” و “مجموعة إم جلوري القابضة” وغيرهم

نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 24% على أساس سنوي إلى 1.09 مليار درهم إماراتي بفضل نمو الإيرادات وتحسن جودتها من جميع قطاعات الأعمال بجانب انخفاض النفقات التشغيلية

ارتفع صافي الأرباح بنسبة 51% على أساس سنوي إلى 639 مليون درهم إماراتي مدعوما بالنمو القويّ في الإيرادات، وانخفاض النفقات التشغيلية والإدارة المالية المُحكمة

ارتفعت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية0F0F0F[1] بنسبة 34% على أساس سنوي إلى 864 مليون درهم إماراتي (1,228 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر الاثني عشرة الماضية)، مما يعكس تركيز المجموعة المستمر على تعزيز جودة الإيرادات وتحسين الكفاءة التشغيلية

استقرّت نسبة القرض إلى القيمة عند 16%، كما استقرّ معدل صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر الاثني عشرة الماضية، وهو مؤشر لقياس الرافعة المالية، عند 2.2 مرة، وهذا بفضل النمو القوي في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى جانب سياسة التحوّط التي تواصل المجموعة اتباعها في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة العالمية

في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2022، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 200 مليون درهم (4 فلس للسهم الواحد)، وهي الدفعة الأولى من الأرباح المقترحة بقيمة 400 مليون درهم للنصف الثاني من عام 2022 حسب سياسة توزيع الأرباح، وذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم.