أعلنت تيرا درون عن حصولها على تمويل من واعد فنتشر وستقوم الشركة بتأسيس شركة تابعة جديدة لعملياتها في المملكة العربية السعودية لإجراء مسح الطائرات بدون طيار والتفتيش وإدارة حركة مرور الطائرات بدون طيار (UTM) في المملكة العربية السعودية ليكون ذلك التمويل أول استثمار لـ واعد ذراع أرامكو الاستثماري في شرق أسيا .

وأعلنت شركة” تيرا درون” (Terra Drone) اليابانية العاملة في مجال خدمات الطائرات بدون طيار (الدرونز)، عن إغلاق جولتها الاستثمارية المقدرة بقيمة 14 مليون دولار وذلك بقيادة واعد فنتشرز، ذراع استثمار رأس المال الجريء في الشركات الناشئة والمملوك بالكامل من قبل شركة أرامكو السعودية.

وتخطط “تيرا درون” من الاستفادة من الاستثمار في تأسيس شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية لتبدأ بتوطين خدمات الطائرات بدون طيار ومواصلة دعم قطاع المركبات ذاتية القيادة والتي تشير الدراسات إلى تصدرها قائمة القطاعات التكنولوجية الصاعدة عالمياً وفقاً لبنك الاستثمار الأمريكي العملاق “مورغان ستانلي” (Morgan Stanley) والذي أشار بتوقعاته بأن حجم السوق العالمي لقطاع المركبات بدون طيار سيبلغ 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2040 .

وتعليقاً على الجولة، قال تورو توكوشيغي ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “تيرا درون”: “قادت “تيرا درون” منذ تأسيسها في عام 2016 مهمة تطوير قطاع الطائرات، وبعد ست سنوات ، نقترب الآن من مستقبل تشكل فيه تقنيات الطائرات بدون طيار ونظم التنقل الجوي إحدى أهم التقنيات السائدة والمعتمدة عالمياً.”

وأضاف تورو: “بفضل الفريق المؤسس، استطعنا إنشاء سجل حافل بالإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي حتى أصبحت “تيرا درون”معروفة من ضمن أبرز مزودي خدمات الطائرات بدون طيار في العالم. يأتي استثمار واعد فنتشرز في الشركة بمثابة إقرار بأهمية وحجم إنجازاتنا، مما يرفع من عزم الفريق المؤسس لتحقيق الصدارة العالمية في مجال الابتكارات الحديثة”.

ومن جانبه أشار المهندس فهد العيدي ، المدير الإداري لصندوق “واعد فنتشرز” بقوله: “نتطلع للمساهمة من خلال استثمارنا في “تيرا درون” في بناء نظام تنقل جوي (UAM) متطور في المملكة يرتكز على سبل الاقتصاد المستدام، خصوصاً مع إظهار المؤشرات مدى جاهزية الشركة وفريقها المؤسس لتوطين ابتكاراتها العالمية في مختلف دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ابتداءاً من المملكة العربية السعودية.”

وقد أغلقت شركة “تيرا درون” جولات استثمارية سابقة تقدر إجمالاً بـــــــ 83 مليون دولار. تضمنت تلك الجولات مشاركة من شركة “أس بي أي” الاستثمارية المحدودة (SBI Investment Co. Ltd) و شركة “ميتسوي” المحدودة (Mitsui & Co. Ltd)، وشركة الاستدامة البيئية اليابانية(Tokyu Land Corporation)، وشركة “سيكا”التابعة لمجموعة ميتسوبيشي اليابانية (Seika Corporations)، والتي تعتبر جميعاً من أكبر شركات الاستثمار المؤسسي في الأسواق الآسيوية.

كما خدمت الشركة الناشئة أكثر من 10 دول منذ تأسيسها، مقدمة أجهزة الطائرات بدون طيار والبرامج السحابية ونظم التنقل الجوي لتدعم أكثر من 1000 مشروع حول العالم، بهدف إنشاء “مجتمع متكامل قائم على تقنيات الطائرات بدون طيار”، وفقًا للفريق المؤسس، والذي قاد الشركة باحترفية ليتم الاعتراف بها بالمرتبة الثانية في “التصنيف العالمي لشركة خدمات الطائرات بدون طيار للعام 2020” ، الدراسة التي أجرتها المنظمة العالمية لأبحاث سوق الطائرات بدون طيار (Drone Industry Insights).

يذكر أن شركة “تيرا درون” (Terra Drone) تأسست في عام 2016 كشركة تقنية رائدة في مجال تقديم خدمات الطائرات بدون طيار والتنقل الجوي (UAM) بهدف فتح المجال للمؤسسات العالمية من تطوير أعمالها في الفضاء والاستفادة من حلول مسح وتفتيش الطائرات بدون طيار والحاصلة على براءة اختراع في اليابان. تستخدم أنظمة “تيرا درون” لإدارة حركة المرور غير المأهولة (UTM) والسيارات الطائرة في ثمانية بلدان حول العالم، بعد تصنيف الشركة في المرتبة الثانية عالمياً ضمن “أفضل مزودي خدمات الطائرات بدون طيار التجارية للعام 2022” من قبل المنظمة العالمية لأبحاث سوق الطائرات بدون طيار (Drone Industry Insights).