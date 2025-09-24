فريق التحرير by فريق التحرير

تيذر تستهدف تقييماً بقيمة 500 مليار دولار بجولة تمويل خاصة بقيمة 20 مليار دولار

تسعى العملة المستقرة تيذر لجمع ما بين 15 و20 مليار دولار في جولة تمويل خاصة

تُجري العملة المستقرة تيذر محادثات مع مستثمرين لجمع ما بين 15 و20 مليار دولار في جولة تمويل خاصة، مما سيُقدر قيمة الشركة بحوالي 500 مليار دولار وفقاً لتقارير صحفية. وفي حال نجاح الصفقة، ستشمل بيع حصة تُقارب 3% من أسهم الشركة. ويبدو أن جهود جمع التمويل الحالية تهدف إلى توسيع نطاق استراتيجية تيذر لتشمل العملات المستقرة، والذكاء الاصطناعي، وتجارة السلع، وقطاعات الطاقة، بدلاً من الاستعداد الفوري للطرح العام الأولي. ونفى بو هاينز، المستشار الاستراتيجي لشركة تيذر ، وجود أي خطط لجمع الأموال، لكن المناقشات تتزامن مع جهود الشركة للعودة إلى السوق الأمريكية في ظل السياسات الحالية الداعمة للعملات المشفرة التي وضعها الرئيس دونالد ترامب. وأعلنت الشركة مؤخرًا عن خطط لإطلاق عملة مستقرة خاضعة للرقابة الأمريكية، وعينت هاينز، وهو مسؤول سابق في البيت الأبيض لشؤون العملات المشفرة، لقيادة عملياتها في الولايات المتحدة. وواجهت تيذر تحديات تنظيمية في وقت سابق، بما في ذلك تسوية بقيمة 41 مليون دولار في عام 2021 تتعلق بتضخيم احتياطياتها. وأعلنت الشركة عن أرباح بلغت 4.9 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2025، بهامش ربح مزعوم بنسبة 99%. لجأ المستثمرون المحتملون إلى غرفة بيانات لمراجعة الصفقة، التي من المتوقع إتمامها بنهاية عام ٢٠٢٥. وستشمل عملية جمع التمويل إصدار أسهم جديدة بدلاً من بيع حصص حالية. تعكس هذه الخطوة طموح شركة تيذر في توسيع وترسيخ مكانتها في سوق العملات المشفرة، لا سيما في الولايات المتحدة، بعد الخلافات التنظيمية وتجنب السوق في السنوات السابقة.

يذكر أن قانون GENIUS المُقترح يُعرّف عملة الدفع المستقرة (PSC) بأنها أصل رقمي مُصمّم للدفع أو التسوية، ويُلزم مُصدرها بالحفاظ على قيمة ثابتة مُقارنةً بقيمة نقدية ثابتة. وينص القانون صراحةً على أن عملة الدفع المستقرة ليست عملة وطنية، أو وديعة، ولا تُقدّم عائدًا أو فوائد، وليست ورقة مالية (مع استثناءات مُحدّدة) علماً أن عملة تيذر تلفظ بالذال وليس بالثاء، لمطابقة لفظها بالإنكليزية “Tether” “TE-thər,”.

