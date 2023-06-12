تويوتا كراون 2023 تصل إلى السعودية

أعلنت عبداللطيف جميل للسيارات، عن الإطلاق المرتقب لسيارة تويوتا كراون 2023 في المملكة، ما يمثل حقبة جديدة من الأناقة والرقي والتكنولوجيا المتطورة.

وقد رفعت كراون 2023 من المعيار المتعارف عليه في سيارات السيدان الفاخرة لتقديم مستويات لا مثيل لها من الأداء والراحة والسلامة، مع هيئة أنيقة وقوية تعزز من تجربة القيادة، وهي تجمع بين الأناقة المعاصرة والحنين للماضي الجميل وتأتي مع خيارين من المحركات الصديقة بالبيئة.

الخيار الأول هو نظام “هايبرِد” كهربائي جديد ويتألف من قسمين، في الجزء الأمامي موتور كهربائي ومحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر مزود بشاحنٍ توربيني ويقترن بناقل حركة أوتوماتيكي مباشر بست سرعات. وفي الجزء الخلفي، موتور كهربائي يبرد بواسطة الماء وينقل القوة مباشرة الى العجلات الأربعة؛ مما يضمن استجابة مميزة وتسارعاً متناسقاً وسلساً. وتبلغ القوة الإجمالية للنظام 344 حصاناً وعزم دوران يبلغ 550 نيوتن-متر.

أما الخيار الثاني، فهو أيضاً نظام “هايبرِد” كهربائي ويتكون من موتورين كهربائيين ومحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر، مع قوة إجمالية للنظام تبلغ 218 حصاناً. ويحقق النظام الكهربائي الـ “هايبرِد”، المقترن بناقل الحركة المتغير المستمر بخاصية التحكم الكهربائي (e-CVT)، أفضل كفاءة في استهلاك الوقود؛ بمعدل استهلاك يبلغ 26.1 كم/لتر، مما يرتقي بتجربة القيادة إلى آفاق جديدة.

وقال مازن غازي جميل، المدير العام التنفيذي لعمليات التسويق في عبداللطيف جميل للسيارات:

“نحن سعداء جدًا بإطلاق كراون 2023 الجديدة كلياً لضيوفنا في السعودية، حيث تجسد هذه السيدان الفاخرة التزامنا في عبداللطيف جميل للسيارات بالتميز، وتقديم مزيج مثالي من الأداء والفخامة والأناقة. وتتمتع السيارة بتاريخ غني عن التعريف في المملكة، حيث أسرت أجيالاً من ضيوفنا بجاذبيتها الفريدة وتجربة القيادة الاستثنائية. ونحن نحيي الآن هذا الإرث الذي نعتز به مع تقديم سيارة تمزج بين الموثوقية الكلاسيكية والتكنولوجيا المتطورة، لإعادة تعريف السيدان الفاخرة.

وتُعد تويوتا كراون التي تم إطلاقها في عام 1955 أول سيارة إنتاج عام للركاب من تويوتا، وهي تعود الآن مع شعار مصمم حديثًا لتجسيد الإرث والابتكار اللذين ترمز إليهما.

ومن جهته، قال كي فوجيتا، الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى:

يسرّنا أن نعلن عن عودة الأسطورة وأن نطلق سيارة تويوتا كراون الجديدة التي طال انتظارها في منطقة الشرق الأوسط. صُمِّمَت هذه السيارة الجديدة بجرأة كبيرة لتقدم تجربة قيادة تفاعلية، وتوفر تسارعاً قوياً، وتحكماً كبيراً. وقد حرصنا على تقديم تويوتا كراون الجديدة بنظام الدفع الـ “هايبرِد” الكهربائي استكمالاً لجهودنا المتواصلة الهادفة لتحقيق الحياد الكربوني. وأود أن أعرب عن امتناننا لعملائنا في المنطقة لإلهامنا المستمر في سعينا الدؤوب للابتكار وتطوير أفضل السيارات على الإطلاق وبشكل يفوق توقعاتهم.