“تويتر” يتداول فيديو صفعة جديدة لماكرون.. موقف محرج صنعته امرأة (فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة مقطع فيديو قصير يظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يهم بالحديث مع سيدة، قبل أن تقوم الأخيرة تصفعه بقوة، ويقفز عليها حراسه للإمساك بها.

الفيديو المتداول يظهر بشكل دقيق متى حدث هذا الموقف، لكن مقطع الفيديو ينتشر بقوة على موقع “تويتر” منذ الجمعة الماضي، ويقول نشطاء إنه التقط في أحد شوارع باريس، أثناء قيام ماكرون بجولة ميدانية.

وفي الفيديو يظهر صوت يبدو لأحد الغاضبين يهتف “تسقط الماكرونية”، في اعتراض واضح على سياسة الرئيس الفرنسي.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتلقى صفعة من سيدة اعتراضاً على سياسته. pic.twitter.com/ZmXhRyKqi4 — مصدر (@MSDAR_NEWS) November 20, 2022

وتكرر هذا الموقف سابقا مع الرئيس الفرنسي بتعرضه للصفع، حيث قام شاب بصفع ماكرون في يونيو/حزيران 2021، خلال جولة في منطقة جنوبي البلاد.

كما تعرّض ماكرون في عام 2017، للرشق بالبيض، بينها بيضة أصابت رأسه، خلال زيارة لمعرض زراعي.

وشهدت فرنسا مؤخرا تظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية في البلاد وارتفاع نسب التضخم .

كما خرجت مظاهرات حاشدة بناء على دعوة من النقابة العمالية الفرنسية الرائدة والاتحاد العام للعمل “CGT” وعدد من النقابات العمالية الأخرى .

وتم تنظيم إضرابات مهنية للمطالبة برفع الأجور وتقييدها بالتضخم على خلفية الإضرابات في باريس وعدد من المدن الفرنسية الأخرى .